Митрополит Александр поздравил православных Латвии с Рождеством

"Показывая личный пример добродетельной и молитвенной жизни, в сердце ребёнка необходимо заложить навыки сострадания, милосердия, терпения и заботы о ближних. Тогда это будет не отвлечённым знанием, а практическим - хорошим фундаментом, на котором ребёнок сможет самостоятельно строить свою жизнь", - говорится в обращении главы Латвийской православной церкви.

Также он призвал верующих следовать святым апостолам и отложить "дела тьмы и неправды: ложь, обман, зависть, клевету". "Облечемся в дела света и последуем Христу, неся веру, мир, любовь, радость и надежду", - призвал митрополит.

"Евангелие учит нас не разделять людей на ближних и дальних, но к каждому относиться с христианским терпением и любовью, подтверждая свою веру добрыми делами", - говорится в рождественском поздравлении.