Первая леди Украины пришла на официальную встречу в шлепанцах

Фото с супругой Владимира Зеленского опубликовала на своей странице в Facebook пресс-служба музея.

На снимке видно, что жена украинского президента одета в просторное платье-рубашку, белые кюлоты и шлепки. Из украшений на ней - сережки и небольшое ювелирное изделие на шее.

Как пишут СМИ, Владимира Зеленского и членов его семьи заметили в Омане 5 января. Они поселились в пятизвездочном отеле Al Bustan Palace A Ritz-Carlton Hotel на курорте Маскат.

Источники сообщали, что глава Украины уехал отдыхать, но позднее его пресс-служба разъяснила, что он проведет в Омане переговоры с местными чиновниками.

В частности, Зеленский уже встретился с министром Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой, отвечающим в оманском правительстве за иностранные дела, и обсудил с ним инвестиции в Украину.