Вт, 7.01.2020
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4 витамина, которые бесполезны в качестве добавок

Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

Бесспорно, витамины крайне важны для организма человека, но польза некоторых из них явно переоценена. Более того, если принимать витамины в виде добавок в неконтролируемых количествах, они могут нанести серьезный вред. Вот четыре витамина, которые бесполезны в качестве БАДов.

  • Витамин А. Долгосрочное исследование показало увеличение риска развития рака легких у курильщиков, которые принимали витамин А, или бета-каротин. Сегодня также известно, что небольшая передозировка жирорастворимого витамина А ежедневно может повредить печень и кости.
  • Витамин С. Он не может защитить от болезней - даже от простудных заболеваний. Исследователи неоднократно пытались доказать положительное влияние витамина С на иммунную систему человека,

однако в итоге, напротив, было выявлено, что его высокие дневные дозы могут привести к появлению камней в почках. 

  • Витамин Е. Ранее предполагалось, что витамин Е защищает от рака, но это так и не было доказано. А наблюдение за 36 000 пациентами мужского пола показало даже повышение риска развития рака простаты при употреблении капсул с витамином Е. 

При высоких дозах могут также возникнуть нарушения пищеварения или проблемы со свертываемостью крови.

  • Витамин В3. Долгое время ниацин (никотиновая кислота) имел репутацию витамина, защищающего сердце и мозг. 

Однако, как пишет издание Focus, "большое исследование с участием 25 000 пациентов, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, показало, что длительное его использование не приводит к уменьшению сердечных приступов или инсультов. При этом

по сравнению с группой, принимавшей плацебо, у тех, кто принимал B3, чаще возникали проблемы с печенью, а также внутреннее кровотечение".

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