4 витамина, которые бесполезны в качестве добавок

Бесспорно, витамины крайне важны для организма человека, но польза некоторых из них явно переоценена. Более того, если принимать витамины в виде добавок в неконтролируемых количествах, они могут нанести серьезный вред. Вот четыре витамина, которые бесполезны в качестве БАДов.