Новое преображение 70-летней Аллы Пугачевой восхитило Сеть

Примадонна иногда и сама публикует в своем микроблоге снимки, на которых демонстрирует, как молодо и стильно можно и нужно выглядеть в 70 лет. Но особенно гордится ее бесконечным преображением супруг - Максим Галкин, Так, на Рождество

шоумен поделился в своем Instagram кадром, на котором Алла Борисовна выглядит еще моложе, чем ранее. Хотя, казалось бы, куда еще!

Как следует из подписи к этому снимку, Алла и Максим отметили Рождество с давними друзьями - семьей Достман.

В свободных светлых брюках с широким ремнем с пряжкой, элегантной черной кофточке, стильной обуви в тон верху и с кокетливыми локонами на голове эта женщина совсем не похожа на типичную российскую пенсионерку.

"Подскажите рецепт похудения Аллы Борисовны", "Прическа, образ, наряд - все огонь", "Пугачева очень стильная и красивая",

- пишут восторженные пользователи под постом Галкина.

Сама же Пугачева накануне ночью опубликовала селфи в пол-лица, которое подписала так: "Зажги свечу и помолись! С наступающим Рождеством".