Контакт установлен: военнослужащие стран Балтии в Ираке не пострадали

В частности, представитель Министерства обороны Латвии Каспар Галкин в передаче Rīta panorāmā на LTV подтвердил, что на одной из обстрелянных баз были латвийские солдаты. Они не пострадали и находятся в безопасности.

"После новых обстрелов в Ираке, когда из Ирана были запущены ракеты по военным базам коалиции под командованием США, Штаб обороны Вооруженных сил Литвы получил сообщения от литовских военных – они в безопасности", – отчиталось Министерство обороны Литвы.

"Мы можем подтвердить, что был установлен контакт с эстонскими военнослужащими в Ираке и что ни один из военнослужащих не пострадал", - отчитался и министр обороны Эстонии Юри Луйк.

Уже в течение нескольких дней на базе Аль-Асади были установлены повышенные меры безопасности, и в момент нападения военнослужащие Сил обороны Эстонии не находились на территории базы, добавило Министерство обороны Эстонии.

Напомним, Иран заявил, что принял ответные меры на убийство иранского генерала Касема Сулеймани, организовав ракетный удар против войск США в Ираке.