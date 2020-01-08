Иран нанес удары по американским военным базам в Ираке

JUST IN: U.S. not aware of any casualties from Iran's missile strikes on Iraqi military bases but situation still being assessed, U.S. official says. Follow our live blog for updates: https://t.co/a8eM87UIpe pic.twitter.com/vxFGIPEDai — Reuters (@Reuters) January 8, 2020

Обновление: На одной из баз находились и латвийские солдаты. Представитель Министерства обороны Латвии Каспар Галкин в передаче Rīta panorāmā на LTV подтвердил, что на одной из баз были латвийские солдаты. Они не пострадали и находятся в безопасности.

По сообщениям Fox News, всего было выпущено 15 ракет.

В заявлении, обнародованном Корпусом стражей исламской революции (КСИР) в ночь на среду, 8 января, атака названа актом возмездия за убийство иранского генерала Касема Сулеймани.

Сообщая, что по авиабазе было выпущено не менее девяти ракет, Тегеран заявил о "полном разрушении" объекта в результате атаки, пишет Deutsche Welle.

В Минобороны США заявляют о нападении на две свои базы. По данным Пентагона, база в Эрбиле также подверглась ракетным ударам. По сведениям американских военных, Иран запустил более дюжины баллистических ракет.

Власти США в свою очередь заявили, что жертв среди американских военнослужащих нет.

Президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что оценка нанесенного ущерба продолжается, но "пока все выглядит хорошо".

All is well! Missiles launched from Iran at two military bases located in Iraq. Assessment of casualties & damages taking place now. So far, so good! We have the most powerful and well equipped military anywhere in the world, by far! I will be making a statement tomorrow morning. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 8, 2020

В то же время Иранское телевидение сообщило, что в результате атак на американские военные базы погибли 80 солдат армии США.

По словам корреспондента газеты The Guardian на Ближнем Востоке Майкла Сафи заявления Ирана о гибели 80 американских солдат "почти наверняка неправда, но дает возможность иранским властям бить себя в грудь и объявлять о победе, уменьшая необходимость новых ударов".

За несколько часов до авиакатастрофы украинского самолета под Тегераном Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) запретило американским авиакомпаниям совершать пассажирские и грузовые полеты в воздушном пространстве над Ираном и Ираком, а также над водами Персидского и Оманского заливов, отмечает Deutsche Welle.

Это решение FAA было объявлено вскоре после ракетных ударов Ирана по военным базам США в Ираке.