Депутаты "Согласия" и блока "Риге!" предложат сместить мэра Риги Бурова, но коалицию не покинут

Депутатский блок и фракция "Согласия" договорились обратиться к фракции ЧСР с призывом принять решение о замене мэра, так как не способны сработаться с Буровым.

Основные разногласия между партнерами по коалиции связаны с тем, что Буров единолично взял на себя руководство коалицией и при принятия решений не консультируется с партнерами.

В то же время "Согласие" и "Риге!" готовы продолжить сотрудничество с ЧСР, оставаясь в коалиции.

Политики коалиции заявили агентству LETA, что Буров - "выдающийся профессионал", однако ему не хватает политического опыта для руководства коалицией, поэтому ЧСР будет предложено мэра заменить.

Как сообщалось, в последние дни в коалиции Рижской думы вновь возникла нестабильность, и основной причиной является неспособность партнеров договориться о выполнении условий коалиционного договора.

6 января в столичной думе состоялось совещание партнеров по коалиции, на котором обсуждался бюджет самоуправления на 2020 год, но еще до обсуждения между мэром и депутатами блока "Риге!" возникли разногласия.

Коалиционный договор предусматривает, что у каждого партнера имеются свои сферы ответственности, и они могут выбирать, кто будет руководить учреждениями конкретной сферы. Так, например, коалиция договорилась, что департамент городского развития будет в ведении блока "Риге!". И.о. директора департамента несколько недель назад был назначен Эмилс Якринс, о связи которого с депутатским блоком говорят уже давно, однако Буров после возвращения из отпуска Якринса от должности отстранил.

В свою очередь представляющий блок "Риге!" вице-мэр Друвис Клейнс внес изменения в состав совета предприятия Rīgas satiksme, отстранив от должности его председателя Нормунда Нарвайшса, а представитель ЧСР Юрис Радзевич как новый держатель долей капитала предприятия восстановил его членство в совете.

Представители блока "Риге!" покинули совещание, заявив, что, хотя пока не уходят из коалиции, в дальнейшем сотрудничать с Буровым лично больше не планируют и будут работать только с руководителями фракций.