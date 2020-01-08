Авиакомпании объявили об отмене рейсов на Ближний Восток. Украина приостановила полеты над Ираном

В частности, Украина приостановила полеты над Ираном до выяснения причин авиакатастрофы в Тегеране, сообщил РИА "Новости" премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

По его словам, полеты в воздушном пространстве Ирана будут запрещены украинским авиакомпаниям с 9 января 00:00.

Среди авиакомпаний о приостановке полетов над Ираном сообщили Singapore Airlines, China Airlines, Lufthansa, а также Malaysia Airlines.

Полеты в Багдад остановили Emirates и Flydubai.

По данным Bloomberg, маршруты изменили Air Canada и Srilankan Airlines.

Reuters дополняет, что рейсы Урумчи - Тегеран отменила China Southern Airlines. Не будет летать над Ираном и Ираком и Air France, сообщает CNN.

Федеральное агентство воздушного транспорта России (Росавиация) рекомендовала российским авиакомпаниям не совершать полеты в воздушном пространстве Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов, сообщили "Ведомости".

Как сообщал TVNET, рейс PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился неподалеку от Тегерана вскоре после взлета из аэропорта Имама Хомейни. Все пассажиры и члены экипажа, находившееся на борту, погибли.