Путин посетил Дамаск и встретился с президентом Сирии

Президент России Владимир Путин посетил с визитом Дамаск, где встретился с президентом Сирии. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя Кремля Дмитрий Песков.
"Главы двух государств заслушали доклады военных о положении дел в различных регионах страны", — сказал пресс-секретарь президента России.
После этого прошли двусторонние переговоры.
По словам Пескова, в ходе общения с Асадом Путин констатировал, что "на пути восстановления сирийской государственности и территориальной целостности" пройдено огромное расстояние.
Как уточнил представитель Кремля, по пути из аэропорта в командный пункт Путин проехал по улицам Дамаска. Глава России посетовал, что в регионе "обостряется ситуация", однако после этого он отметил, что в столице Сирии "невооруженным глазом можно заметить признаки восстанавливающейся мирной жизни".
Асад, в свою очередь, поблагодарил Путина за встречу и выразил признательность за помощь в борьбе с терроризмом и восстановлении мирной жизни в Сирии.
Путин в Сирии, встретился с Асадом и побывал на российской базе pic.twitter.com/1J1M4g7bi8— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) January 7, 2020
BBC пишет, что Владимир Путин приехал в момент резкого обострения ситуации в регионе после убийства иранского генерала Касема Сулеймани. В официальных депешах визит Путина никак не связывается с убийством генерала.
Как сообщается, после этого визита Путин направился на встречу с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. С ним Путину собирается обсудить ситуацию в Сирии и Ливии, где интересы России и Турции пересекаются.