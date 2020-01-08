Путин посетил Дамаск и встретился с президентом Сирии

"Главы двух государств заслушали доклады военных о положении дел в различных регионах страны", — сказал пресс-секретарь президента России.

После этого прошли двусторонние переговоры.

По словам Пескова, в ходе общения с Асадом Путин констатировал, что "на пути восстановления сирийской государственности и территориальной целостности" пройдено огромное расстояние.

Как уточнил представитель Кремля, по пути из аэропорта в командный пункт Путин проехал по улицам Дамаска. Глава России посетовал, что в регионе "обостряется ситуация", однако после этого он отметил, что в столице Сирии "невооруженным глазом можно заметить признаки восстанавливающейся мирной жизни".

Асад, в свою очередь, поблагодарил Путина за встречу и выразил признательность за помощь в борьбе с терроризмом и восстановлении мирной жизни в Сирии.

Путин в Сирии, встретился с Асадом и побывал на российской базе pic.twitter.com/1J1M4g7bi8 — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) January 7, 2020

BBC пишет, что Владимир Путин приехал в момент резкого обострения ситуации в регионе после убийства иранского генерала Касема Сулеймани. В официальных депешах визит Путина никак не связывается с убийством генерала.