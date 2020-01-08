Кайминьш и Блумбергс исключены из фракции KPV LV в Сейме
Сегодня, 8 января, фракция Сейма KPV LV приняла решение исключить из своего состава двух депутатов - сопредседателя партии KPV LV Артуса Кайминьша, а также Алдиса Блумберга. Об этом сообщил заместитель руководителя Эрик Пуценс.
По его словам, вопрос об исключении данных депутатов стал актуальным с учетом "длительного отношения" обоих политиков к работе парламентской фракции.
"Мы уже давно не чувствуем в этих депутатах командных игроков и товарищей", - сказал Пуценс. По его словам, Кайминьш и Блумбергс во время голосований верны правящей коалиции, но не своей партии.
"Подобное исключение всегда является эмоционально трудным решением, но мы считаем его соответствующим сложившейся ситуации. В долгосрочной перспективе это укрепит партию "KPV LV" и поможет получить большее доверие избирателей", - заявил Пуценс, добавив, что "KPV LV" не будет призывать к отставке Кайминьша и Блумбергса с постов, которые они занимают в Сейме.
В дальнейшем во фракции "KPV LV" в Сейме будут работать 10 депутатов.