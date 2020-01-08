Во Франции в отсеке шасси самолета обнаружены останки ребенка

В аэропорту Парижа в отсеке шасси самолета были найдены останки ребенка возрастом примерно десять лет. Возможно, ребенок забрался в самолет как безбилетник, сообщает ВВС.
Останки были найдены в самолете французской авиакомпании Air France, который прилетел в парижский аэропорт Шарль-де-Голль из аэропорта Абиджана.
Air France подтвердила, что в самолете в среду утром был найден мертвый безбилетник.
Начато расследование обстоятельств произошедшего.
Самолет прибыл в Париж вечером во вторник.
В свою очередь должностные лица Кот-д'Ивуара агентству AFP указали, что эта трагедия в очередной раз указывает на неадекватную ситуацию с безопасностью в аэропорту Абиджана, так как безбилетники могут попасть в самолеты никем не замеченные.