Ср, 8.01.2020
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Во Франции в отсеке шасси самолета обнаружены останки ребенка

ФОТО: Reuters/ScanPix

В аэропорту Парижа в отсеке шасси самолета были найдены останки ребенка возрастом примерно десять лет. Возможно, ребенок забрался в самолет как безбилетник, сообщает ВВС.

Останки были найдены в самолете французской авиакомпании Air France, который прилетел в парижский аэропорт Шарль-де-Голль из аэропорта Абиджана.

Air France подтвердила, что в самолете в среду утром был найден мертвый безбилетник.

Начато расследование обстоятельств произошедшего.

Самолет прибыл в Париж вечером во вторник.

В свою очередь должностные лица Кот-д'Ивуара агентству AFP указали, что эта трагедия в очередной раз указывает на неадекватную ситуацию с безопасностью в аэропорту Абиджана, так как безбилетники могут попасть в самолеты никем не замеченные.

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