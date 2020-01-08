Во Франции в отсеке шасси самолета обнаружены останки ребенка

Останки были найдены в самолете французской авиакомпании Air France, который прилетел в парижский аэропорт Шарль-де-Голль из аэропорта Абиджана.

В свою очередь должностные лица Кот-д'Ивуара агентству AFP указали, что эта трагедия в очередной раз указывает на неадекватную ситуацию с безопасностью в аэропорту Абиджана, так как безбилетники могут попасть в самолеты никем не замеченные.