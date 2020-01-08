Блумбергс назвал исключение его и Кайминьша из фракции KPV LV политической местью

Блумбергс пояснил, что выполняет данное перед выборами обещание не сотрудничать с партией "Согласие". В свою очередь часть фракции KPV LV в вопросе роспуска Рижской думы голосовала вместе с "Согласием", и Блумбергс не уверен, что члены по партии в этом вопросе поддерживают фракцию.

Политик отметил, что в вопросе роспуска Рижской думы нужно думать об интересах государства и города. В свою очередь KPV LV не готова к внеочередным выборам в Рижскую думу, поэтому и фракция "торгуется" по этому вопросу.

Политик указал, что по другим вопросам он редко голосовал отдельно от фракции, но это делали и другие депутаты, продолжающие работу во фракции.

Говоря о дальнейшей работе в партии, Блумбергс указал, что нужно дождаться собрания партии в феврале, где выяснится мнение большинства членов и на котором пройдут выборы правления. До этого партия не сможет решить вопрос об исключении Кайминьша и Блумбергса, принимая во внимание разделение голосов и порядок принятия решений в правлении, в котором как сопредседатель представлен и Кайминьш, сделал прогноз политик.

Напомним, 8 января фракция Сейма KPV LV приняла решение исключить из своего состава двух депутатов - сопредседателя партии KPV LV Артуса Кайминьша, а также Алдиса Блумберга. Об этом сообщил заместитель руководителя Эрик Пуценс.

По его словам, вопрос об исключении данных депутатов стал актуальным с учетом "длительного отношения" обоих политиков к работе парламентской фракции.

"Мы уже давно не чувствуем в этих депутатах командных игроков и товарищей", - сказал Пуценс. По его словам, Кайминьш и Блумбергс во время голосований верны правящей коалиции, но не своей партии.

"Подобное исключение всегда является эмоционально трудным решением, но мы считаем его соответствующим сложившейся ситуации. В долгосрочной перспективе это укрепит партию "KPV LV" и поможет получить большее доверие избирателей", - заявил Пуценс, добавив, что "KPV LV" не будет призывать к отставке Кайминьша и Блумбергса с постов, которые они занимают в Сейме.