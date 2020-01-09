Павел Глоба назвал три знака Зодиака, которым 2020 год принесет богатство

Близнецы

Денежный источник, по прогнозу астролога, откроют в этом году Близнецы. Павел Глоба советует представителям этого знака Зодиака подготовиться к получению больших денег, чтобы грамотно ими распорядиться.

Близнецы получат неожиданные выгодные предложения. При этом их интуиция и потаенные мечты помогут им не пускаться во все тяжкие, а сосредоточиться на самом значимом.

Если пойти учиться и повышать квалификацюи, то финансы можно преумножить, уверяет астролог и советует не торопить события - все придет в свое время.

Весы

Весам в 2020 году Павел Глоба рекомендует перестать откладывать дела на потом. Если доделывать начатое сразу, то финансовый поток стремительно ворвется в жизнь этих людей, а наработанный опыт поможет добиться огромных высот.

Астролог советует Весам двигаться в направлении, которое им хорошо знакомо, и сулит, что даже их хобби превратится в высокооплачиваемую профессию.

Стоит лишь постараться правильно распределить свое время и не бояться действовать решительно.

Рыбы

Рыб в 2020 году, по словам Павла Глобы, ожидает смена работы, которая принесет им денежный успех. Представители этого знака Зодиака могут отправиться в самостоятельное плавание и заняться собственным проектом. Пришло время взяться за свое благополучие, и на этот счет у Рыб уже давно есть определенные задумки.

Астролог не сомневается, что они смогут начать свое дело и невероятно разбогатеть, но при этом советует не забывать тех, кто был рядом с ними все годы