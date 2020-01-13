"Все говорили: "Ничего в Латвии нет, все плохо, никто ничего не делает, все ленивые, только уезжаю, кричат и ноют". Ну, а мы решили - дома попробуем что-то своё сделать". Русский TVNET рассказывает о людях Рижского центрального рынка и о том, как они своими глазами видят нас - покупателей.

Если зайти в павильон гастро-рынка, где туристы неспешно распивают пиво за пять евро, идти вперед-вперед, а потом - направо, можно найти Раймонда. Торговое место номер пять.

Пока мужчина обслуживает очередь толпящихся клиентов, я стою у витрины и жую маленькие канапе - ржаной хлеб с конопляным маслом.

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

Я на Рижском центральном рынке с 90-х годов. Торговал рыбой - снаружи была такая будочка. Это был 92-й, 93-й, 94-й год. Потом я перешел работать в рестораны - был поваром, шеф-поваром, бригадиром.

Работал во многих суши-ресторанах. В Kabuki, в 90-х годах работал в ресторане "Рига", в "Sams", был такой барчик на улице Бривибас, был еще такой ночной клуб Alcatraz. Меню было большое, готовил все европейские блюда. В Kabuki была японская кухня - готовил суп "мисо" и прочее. Но как-то меня не увлекало это. Нравилось готовить, но я все время думал, что надо начать что-то свое.

И потом мы с женой понемногу начали думать.

Сначала я торговал на рынке мясом - у меня был свой стенд. А потом решил, что пора!

Все говорили: "Ничего в Латвии нет, все плохо, никто ничего не делает, все ленивые, только уезжаю, кричат и ноют". Ну, а мы решили - дома попробуем что-то своё сделать. Сначала конопляное масло (sviests), потом - печенье, со временем ассортимент становился всё больше. Но все постепенно - сначала половину продукции на моём прилавке составляло мясо, а половину - то, что мы делали сами. Со временем перешли полностью на продажу своей собственной продукции.

Все рецепты мы придумали сами. Конопляное печенье с рожью, льняное печенье, тыквенное печенье, печенье из льняной муки, из конопляной муки. Подсолнечное, миндальные печенье, с кокосом... Пробуем, экспериментируем, всегда что-то новое пытаемся придумать. Печенье очень питательное - одно съел, и где-то на три часа можно забыть о голоде. Еще есть брауни.

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

Частенько заходит Мартиньш Сирмайс из ресторана "Trīs pavari", что-то себе домой берет. Еще мы делаем масла (eļļas). Мука то нам нужна! А как ее получить? Выжимая масло! В результате у нас получается и масло и мука.

Производим мы все дома - в трёхкомнатной квартире в Риге. Совсем недавно перебазировались в дом - наши друзья переехали за границу, и за символическую плату оставили нам дом, чтобы мы за ним следили и обслуживали его.

До этого всё производство было в квартире - разумеется, со всеми разрешениями. Конечно, легко не было.

Это была не наша квартира, мы ее снимали, хозяин квартиры дал нам разрешение. С санитарными нормами у нас тоже все хорошо - металлические столы, металлическая посуда, металлические полки, правильное оборудование. Я сам повар, я знаю все санитарные требования. Вот, например, нож - он должен быть полностью из нержавеющей стали!

Почему я торгую именно на рынке? Я здесь уже с 90-х годов. Рынок притягивает. Если открыть какой-то "эко-шмеко" магазинчик, то туда сложно привлекать людей - на рынке их значительно больше!

Конечно, сейчас все эти Maxima, Rimi, Lidl, немного "проредили" людей на рынке, но есть такой контингент, который всегда будет приходить сюда.

Менеджеры супермаркетов мне предлагают разместить стенды со своей продукцией. Но пока ты сработаешься, пока люди к тебе привыкнут, тебя узнают. Сколько тебе нужно зарабатывать, чтобы тебе окупилась эта дорогостоящая аренда? Здесь, на рынке, каждый день что-то понемногу зарабатывается, а в магазине ты можешь отстоять полдня, и к тебе подойдут пять-десять человек.

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

С тех пор, как я торговал в 90-х годах, на рынке многое изменилось в лучшую сторону. Мне нравится новый павильон, интерьер. Многие покупатели говорят, что теперь им здесь комфортней.

Но есть и значительный минус - нет нормальной парковки. Люди мне говорят: "Хотели бы приехать, но негде припарковаться". Состоятельные люди и средний класс все же на машинах сейчас! Чтобы заехать и выехать, полчаса надо на этом маленьком "аппендиксе" стоять.

Надо думать глобально - если не можете сделать парковку наверху, нужно сделать подземную парковку, и давать возможность оставить там машину на один час бесплатно или за символическую плату. Найти фирму, которая ее построит, и будет на этом зарабатывать! Государственная или частная - без разницы, главное, что место будет!

Среди моих клиентов очень много пенсионеров, им нравится конопляное масло, им нравится песто из базилика, хлеб, льняное масло. Мне нравятся пенсионеры! Клиенты покупают что-то для себя, что-то для подарков. Молодежь в основном ест печенье.

Я заметил, что сейчас туристы стали более экономными - берут по одному печенью для дегустации. Раньше туристы приходили охотней.

На гастро-рынок туристы заходят посидеть-выпить. Местным, особенно пенсионерам, там делать нечего! Одна порция стоит шесть-семь евро. Средний слой приходит посидеть иногда - но это скорее выходное мероприятие, каждый день за такие деньги поесть не пойдешь!

Я считаю, что на гастро-рынке должен был быть "свободный гриль". Чтобы люди могли купить кусочек мяса в мясном павильоне, овощи - в овощном, потом прийти туда, им бы за небольшую сумму приготовили, а они могли бы все это на месте съесть - это бы увеличило оборот на всем рынке.

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

Наше общество прекрасное! Люди Балтии - умные, талантливые. Единственное, этот поток информации... Частенько к разным группам общества "прилипает" та информация, которую каждый получает из своего источника. Часто некоторые источники распространяют неправдивую или частично правдивую информацию.

И тогда человек "облепляется своей правдой", которая кажется ему единственной истиной.

Я читаю ваш TVNET каждый день! С утра, в обед и вечером, иногда даже ночью. Нравится мне! Но на самом деле, нужно и TVNET почитать, и, скажем, в "Телеграф" заглянуть - прочитать несколько источников, и понять, что происходит, и как это все образовывается. Если ты читаешь что-то одно, остается много вопросов без ответов - как с одной, так и с другой стороны.

Люди, которые находятся вокруг меня - хорошие, отзывчивые. Я вижу, что многие сейчас развиваются - приходят, чему-то учатся у меня, что-то предлагают и советуют мне. Люди стали умнее, более атрактивными.

Многие едут за границу, где перенимают различные знания. Здесь, на рынке, одна девушка ездила в США, где училась делать какой-то особенный сыр. Целая группа ездила к американским фермерам! Люди ездят, ищут.

Не считаю, что если человек уезжает из Латвии - это плохо! Это нормально! Всегда были такие "кочевники". Ко мне приезжали из Аргентины внуки, правнуки тех, кто когда-то уехал из Латвии! Покупали у меня печенье, рассказали, что их предки из Латвии уехали до Первой мировой войны.

И сейчас они - третье или четвертое поколение - знают латышский язык. Такой ломанный, но знают!

И они рассказывают, что приезжают сюда регулярно, им нравится. Весь мир куда-то переезжает, уезжает и возвращается. В Латвию приезжают потомки когда-то уехавших латышей! И если им здесь понравится, то они вложат сюда свой бюджет, и будут или просто жить, или откроют что-то!

Есть такой умный предприниматель, экономист из России Тимченко. Он говорит: "Если у тебя будут маленькие планы, ты ничего не добьешься. Тебе обязательно нужно поставить большую цель и двигаться к ней". Конечно, в Латвии мы идем медленней, чем в других странах. Я бы сказал, в два раза медленней - маленькими шагами. Но все же развиваемся! Тимченко говорит: "Начинайте с нуля".