Все смешали - и готово! 3 рецепта вкусного завтрака за 10 минут
"Вкусный и сытный завтрак за считанные минуты из доступных продуктов? Запросто!" - обратилась к подписчикам своего YouTube-канала "Рецепты Simple Food" Юлия Шевчук и поделилась видео с тремя такими вариантами.
Перечисляем необходимые продукты, а процесс приготовления трех блюд для завтрака от Юлии Шевчук смотрите на видео ниже.
Ленивые хачапури на кефире
Ингредиенты: укроп - 10 г, петрушка - 10 г, зеленый лук - 10 г, яйца - 1 шт., кефир - 300 мл, твердый сыр - 100 г, соль, перец - по вкусу, сода - 0,5 ч. ложки, мука - 100 г.
Овсяноблин
Ингредиенты: яйца - 2 шт., молоко - 40 мл, овсяные хлопья - 3 ст. ложки, зелень (укроп, петрушка, зеленый лук), помидор - 1 шт., перец болгарский - 1/2 шт., сыр - 50 г (можно больше,) куркума - 0,5 ч. ложки, соль, перец - по вкусу.
Лепешка из остатков лаваша
Ингредиенты: остатки лаваша - половина листа, яйца - 2 шт., молоко - 50 мл, твердый сыр - 40 г, готовое мясо по вкусу, зелень (у меня укроп) соль, перец, куркума растительное масло - 2 ст. ложки.
Процесс приготовления всех трех блюд смотрите на видео!