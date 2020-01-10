Крушение украинского лайнера Boeing 737: все, что известно

В этом выпуске все, что известно о крушении украинского лайнера Boeing 737 в Иране:

— Международные расследователи сообщают, что ракет было две, это могла быть зенитная установка "ТОР", разработанная еще в СССР.

— "Иран будет защищать свидетельства того, что произошло на самом деле". Со-основатель расследовательской группы Conflict Intelligence Team рассказал, почему считает поведение Тегерана подозрительным.

Видео: ГЛАВНОЕ | 10.01.2020