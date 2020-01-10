Пт, 10.01.2020
В случае моей депортации в Южную Африку детям будут запрещены все права общения с мамой на очень долгое время. Возможно, они никогда меня не увидят. Кристине Мисане, которой грозит 15 лет тюрьмы в ЮАР

Крушение украинского лайнера Boeing 737: все, что известно

Черный ящик на месте крушения Boeing 737-800

ФОТО: Reuters/ScanPix

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске все, что известно о крушении украинского лайнера Boeing 737 в Иране:

— Международные расследователи сообщают, что ракет было две, это могла быть зенитная установка "ТОР", разработанная еще в СССР.

— "Иран будет защищать свидетельства того, что произошло на самом деле". Со-основатель расследовательской группы Conflict Intelligence Team рассказал, почему считает поведение Тегерана подозрительным.

Видео: ГЛАВНОЕ | 10.01.2020

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

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