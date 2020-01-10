Крушение украинского лайнера Boeing 737: все, что известно

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
В этом выпуске все, что известно о крушении украинского лайнера Boeing 737 в Иране:
— Международные расследователи сообщают, что ракет было две, это могла быть зенитная установка "ТОР", разработанная еще в СССР.
— "Иран будет защищать свидетельства того, что произошло на самом деле". Со-основатель расследовательской группы Conflict Intelligence Team рассказал, почему считает поведение Тегерана подозрительным.
Видео: ГЛАВНОЕ | 10.01.2020
Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.