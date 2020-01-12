Вс, 12.01.2020
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ХОЛИВАР. История Рунета. Начало: хиппи из Калифорнии, Носик и лихие 90-е

ФОТО: TVNET

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет авторский сериал Андрея Лошака "Холивар". В нем опытный российский журналист рассказывает о том, как возник в России интернет, прозванный "Рунетом", и как он со временем менялся.

В первой серии рассказывается о детстве и отрочестве рунета:

  • Бывшие советские программисты, живущие сейчас в Силиконовой долине, вспоминают о том, как устанавливали первую научную сеть на ворованном американском софте, а калифорнийский хиппи Джоэл Шац – о том, как организовал первый в Советском Союзе интернет-канал с Америкой.
  • Поначалу сетью пользуются в основном студенты и аспиранты западных университетов. Самый популярный ресурс – Анекдот.ру астрофизика из США Дмитрия Вернера. 
  • Старшеклассник Артемий Лебедев придумывает оформлять сайты за деньги.
  • Компания давних друзей, среди которых зять Березовского и иерусалимский репатриант Антон Носик, запускает Ситилайн – первый интернет-провайдер с демократическими ценами

Начало: хиппи из Калифорнии, Носик и лихие 90-е | ХОЛИВАР. ИСТОРИЯ РУНЕТА | №1

Развитие Рунета отразило все социальные и политические изменения в российском обществе: полная свобода в 90-х годах, бурный рост экономики в нулевых и введение цензуры и запретительных законов в десятые. Последние семь лет государство активно пытается взять Рунет под контроль.

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