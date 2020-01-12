ХОЛИВАР. История Рунета. Начало: хиппи из Калифорнии, Носик и лихие 90-е

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет авторский сериал Андрея Лошака "Холивар". В нем опытный российский журналист рассказывает о том, как возник в России интернет, прозванный "Рунетом", и как он со временем менялся.
В первой серии рассказывается о детстве и отрочестве рунета:
- Бывшие советские программисты, живущие сейчас в Силиконовой долине, вспоминают о том, как устанавливали первую научную сеть на ворованном американском софте, а калифорнийский хиппи Джоэл Шац – о том, как организовал первый в Советском Союзе интернет-канал с Америкой.
- Поначалу сетью пользуются в основном студенты и аспиранты западных университетов. Самый популярный ресурс – Анекдот.ру астрофизика из США Дмитрия Вернера.
- Старшеклассник Артемий Лебедев придумывает оформлять сайты за деньги.
- Компания давних друзей, среди которых зять Березовского и иерусалимский репатриант Антон Носик, запускает Ситилайн – первый интернет-провайдер с демократическими ценами
Начало: хиппи из Калифорнии, Носик и лихие 90-е | ХОЛИВАР. ИСТОРИЯ РУНЕТА | №1
Развитие Рунета отразило все социальные и политические изменения в российском обществе: полная свобода в 90-х годах, бурный рост экономики в нулевых и введение цензуры и запретительных законов в десятые. Последние семь лет государство активно пытается взять Рунет под контроль.