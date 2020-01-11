Скончался султан Омана Кабус бен Саид

Кабус бен Саид, который правил дольше всех из арабских монархов, какое-то время болел. Считается, что он страдал от рака толстой кишки.

Султан пришел к власти 1970 году, свергнув с помощью британцев с трона своего отца султана Саид ибн Теймуна.

За время своего правления он модернизировал Оман, поддерживая при этом хорошие отношения с арабскими странами Персидского залива, США и Ираном. Оман стал популярным место у туристов, а также выполнял роль посредника в конфликтах на Ближнем Востоке.

У Кабуса не было ни детей, ни братьев, его ближайшие родственники - двоюродные братья.

Согласно конституции Омана, новый султан должен быть избран в течение трех дней. Если семья не сможет договориться, то последователем Кабуса станет персона, которую он сам назвал в тайном письме, адресованном семье монарха.

Султан должен быть членом семьи монарха.

Местные эксперты отмечают, что у Кабуса могут быть более 80 легитимных наследников.