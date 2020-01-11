Ежедневно Латвия становится все меньше. Море забирает свое

Береговая эрозия под Юркалне уже стала обычным явлением - там, в зависимости от погоды, море съедает большие или меньшие участки земли. Однако всего за последние три года в Лабрагсе море смыло уже 20 метров береговой линии.

Крутой берег Юркалне - одно из самых живописных морских побережий в Латвии - уникальный пейзаж совмещается с нетронутым пляжем. Однако сейчас он выглядит угрожающе - в обветшалой дюне сосны вырваны со всеми корнями, некоторые упали в море, другие еще кое-как держатся. Давно полюбившаяся прогулочная тропа внезапно обрывается - дальше ее участок обрушился.

Галерея: Обрушение крутого берега в Юркалне

Как рассказал местный житель Ингус Антонович, с начала осени в Лабрагсе произошли уже четыре обрушения, последнее из которых - в новогоднюю ночь.

"Ветер дует и двигает в том числе и корни, которые находятся на самом краю берега. Ну и сорвал один конкретно большой кусок берега вниз. Его площадь примерно метров 15-20", - отметил мужчина.

Антонович обслуживает гостевой дом "Имантас", который находится всего в 200 метрах от берега. Вопреки тому, как может показаться, он над приближением моря к недвижимости голову не ломает, до этого еще далеко.

"Нет, об этом тревоги действительно нет. Что относится к бизнесу, я думаю, что у всех местных предпринимателей сейчас момент, когда едут люди, и действительно едут много и смотрят, и идут в кафе есть, я даже сказал бы, что вся эта ситуация немного улучшилась. Ну, конечно, есть свои расходы, лестницы опять нужно восстанавливать. В последнее время мы делаем это каждую осень и весну", - указал местный житель.

Жители Юркалне еще помнят времена, когда земля выдавалась далеко в море, и там были огороды. Теперь же землю отвоевало море.

Доктор геологических наук Янис Лапинскис указывает, что в основном береговую эрозию вызывает деятельность человека, к примеру, создание портов. Однако есть места как Юркалне, где человек не виноват в этом природном процессе - из-за климатических изменений зимы стали теплее, в море не образуются скопления льда, которые защищают берег от сильных волн.

"Эта эрозия не происходит везде одинаково. Если в каком-то месте, например, у Риги берег тоже подмывает, то там он после этого восстанавливается, если так можно сказать, заживает. Но есть такие места в Латвии, где восстановления не происходит, и берег после каждой бури отходит все дальше", - говорит ученый.

Лапинскис указывает, что технически береговую линию возможно укрепить, но это потребовало бы не только огромных средств, но и, в конце концов, оказалось бы бессмысленным: "Если в каком-то месте начинают активно укреплять берег, во-первых, это потребление ресурсов, во-вторых, часто проблема эрозии этим не решается, а переносится на какой-то соседний участок берега. Таким образом, береговая эрозия произойдет сильнее в каком-то другом месте".