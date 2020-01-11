Ни одного заседания Сейма в прошлом году не пропустили четыре депутата

Согласно данным на сайте Сейма, в прошлом году состоялось 50 заседаний, и абсолютно во всех участвовали всего четыре парламентария.

Только одно заседание не посетили депутаты Янис Домбрава (VL-TB/LNNK), Янина Ялинска (Союз "зеленых" и крестьян, СЗК), Ритварс Янсонс (VL-TB/LNNK), Янис Кришанс ("Согласие") и Ингуна Рибена. По два пропуска у депутатов Даниэля Павлютса ("Для развития/За!"), Эрика Пуценса (KPV LV), Сандиса Риекстиньша (НКП) и не входящей во фракции Юлии Степаненко.