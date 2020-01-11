Гиргенс предложил ввести в Латвии систему опознавания лица

Министр внутренних дел Сандис Гиргенс выступил с предложением инвестировать больше средств в развитие системы видеонаблюдения, сообщает TV3 ziņas.
Особенно стражей порядка интересует возможность освоить технологии опознавания лица. Этот метод уже много где используется - мировым лидером в этом плане является Китай, однако там этот инструмент используется не только для поимки преступников, но и для политического контроля.
Таким образом в других странах, в том числе и в Латвии, в дискуссиях об использовании этой технологии неизбежно будет подниматься вопрос о правах человека и частной жизни.
Особый ажиотаж осенью создала особо оборудованная машина Госполиции, которая с помощью четырех камер фиксирует происходящее, в том числе снимая водителей, которые, к примеру, говорят по телефону. Устройство оказалось чрезвычайно эффективным, и денежные штрафы собирались уже с первых минут работы автомобиля.
В планах министра - развить систему видеонаблюдения на уровне государства.
"Нужно инвестировать в развитие камер видеонаблюдения, функции опознавания лица, другие инновационные инструменты, которые позволят превентивно констатировать, что происходит противозаконная деятельность," - указал Гиргенс.
Министр юстиции Янис Борданс сказанное коллегой оценил сдержанно, так как до сих пор в Кабинет министров не было подано конкретных предложений о развитии системы видеонаблюдения.
"Я готов говорить о вещах, когда готов план. Вообще, если что-то нужно, - это вилами по воде писано, это желания", - сказал Борданс.
В свою очередь обмудсмен Юрис Янсонс указал, что это вопрос частной неприкосновенности человека, однако признает - технологии опознавания лица стремительно развиваются во всем мире и рано или поздно это станет обыденностью и в Латвии.
"Нужно очень тщательно оценить, какой вес у интересов государственной безопасности, а какой - у прав человека. Вопрос актуален по всей Европе, особенно много современных систем видеонаблюдения в Великобритании", - пояснил правозащитник.
"Их очень широко используют в аэропортах, на различных массовых мероприятиях, в обратном случае в современных обстоятельствах было бы сложно обеспечить безопасность. Это большой вызов. У технологий опознавания лица, которые уже действуют в мире, есть хорошие и плохие примеры. Это совершенно точно ограничивает частную жизнь лица, ограничивает свободу. В момент введения технологий конфиденциальность капитулирует", - сказал Янсонс.
В данный момент глобальным лидером в технологиях опознавания лица является Китай. Прикрываясь интересами государства, в крупных городах на улицах наблюдают за жителями, и система опознает лица в течение пары секунд. Это разозлило активистов по защите прав человека, которые считают, что государство таким образом может легально шпионить за жителями, используя информацию для фактически неконтролируемых целей.