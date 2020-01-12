Загрязнение в Куршском заливе: побережью Курземе может грозить та же участь

В ночь на 7 января правоохранительные органы Литвы провели проверку на бумажной фабрике Grigeo Klaipēda. В результате проверки было выявлено, что в предприятии создан скрытый трубопровод в окружающую среду.

В настоящее время продолжается расследование. Однако должностные лица Литвы допускают, что данная практика на предприятии проводилась годами и ущерб, нанесенный природе можно мерить в миллионах евро.

"Если это были преднамеренные действия с 2012 года, то возникает вопрос - почему никто этого не замечали в течение стольких лет. Правительство поручило Министерству окружающей среды и другим учреждениям подготовить предложения по усилению предотвращения загрязнения", - сказал премьер-министр Литвы Саулюс Сквернелис.

Схожие вопросы задают политикам и жители Клайпеды, которые годами боролись с бумажной фабрикой. Они заявляют, что загрязнению подвергалась не только вода, но и воздух.

В настоящее время известно, что загрязнения было в основном органическим, а не токсичным.

Скорее всего, это масса, похожая на ил, которая состоит из остатков целлюлозы и других соединений.

Кадры, сделанные литовскими активистами, показывают, что большая часть этого ила из Куршского залива достигает Балтийского моря и далее идёт в Латвию.

Участок от Ниды до Юрмалциемса уже длительное время считается одним из самых загрязненных побережий Курземе. И в этом виновата не только клайпедская фабрика.

"Мы думаем, что это общий эффект - там Клайпеда, порт, а также река Неман", - рассуждает ведущий научный сотрудник Латвийского института гидроэкологии Юрис Айгарс.

"Я думаю, что нет - это не экокатастрофа. Просто длительное время было усиленное загрязнение, о котором никто не знал", - сказал эксперт, добавив, что, если источник будет устранен, то состояние среды, возможно, улучшится.

Государственная экологическая служба получила данные от своих литовских коллег, которые показывают, что оснований для беспокойств у жителей нет.

Конкретная бумажная фабрика в настоящее время подключена к Клайпедскому очистному устройству, но ответственные должностные лица продолжают проверки других компаний группы Grigeo и аналогичные фабрики.

Литовская общественность с большим возмущением отреагировала на обнаружение загрязнения. В знак протеста против неэтичной деятельности компании жители соседней страны и нескольких торговых сетей решили бойкотировать продукцию Grigeo. Самыми известными являются туалетная бумага Grite и гигиенические салфетки. Крупнейшие торговые сети Латвии Rimi и Maxima пока не последовали этому примеру.