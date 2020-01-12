За прошедшие сутки пожарные ликвидировали три пожара повышенной опасности

Вчера в 18.02 был получен вызов в Лимбажский край, где горел одноэтажный деревянный дом, площадь возгорания составила 110 квадратных метров. Еще до прибытия пожарных из горящего дома эвакуировались три человека.

Через два часа пожарным удалось локализовать пожар, а в 21.19 ликвидировать.

Около 0.25 поступило сообщение о пожаре в одноэтажном жилом доме в Салацгриве, площадь возгорания составила 110 кв. м. Благодаря сработавшему детектору дыма его жильцы успели эвакуироваться сами. Пожар был ликвидирован в 4.45.

В Талсинском крае в 1.07 загорелась пристройка к двухэтажному жилому дому и легковой автомобиль, площадь возгорания составила 20 кв. м. В доме также имелся детектор дыма, поэтому люди из горящего здания эвакуировались сами. Пожар был ликвидирован в 3.56.