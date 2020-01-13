В лесах Мерсрагса нашли до сих пор невиданный в Латвии гриб

Обнаружение нового гриба во время инвентаризации леса на самом деле было удачной случайностью - я могла повернуть на десять шагов вправо или влево и никогда гриб не увидеть, говорит Иева.

Сначала женщина искала информацию о грибе в интернете, однако, ничего не найдя, она связалась с Музеем природы. Оказалось, что это новый для Латвии вид.

"Латинское название - Pterula multifida, ну, по-латышски он у нас пока что Daudzzaru pterula, так как ничего лучше пока не придумали", - рассказала миколог Музея природы Инита Даниеле.

По-русски название гриба звучит как "Птерула разветвлённая".