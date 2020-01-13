Против полицейских, задержавших Ивана Голунова, возбудили уголовное дело

В России было возбуждено уголовное дело в отношении полицейских, проводивших задержание журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова.
Как сообщил Голунов в своем Telegram-канале, дело возбудили по статье о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.
СК сообщил об этом журналисту в письме от 18 декабря. Спустя день после этого глава России Владимир Путин сообщил, что против сотрудников МВД, задерживавших журналиста, возбуждены уголовные дела. Однако статья, по которой возбуждены дела, не были раскрыты.
Как пишет "Медуза", ранее Голунов обращался в ФСБ с просьбой возбудить уголовное дело против полицейских, которые задержали его. В свою очередь ФСБ перенаправило его обращение в Генпрокуратуру.