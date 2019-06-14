"Сейчас твоя очередь лгать": как в России душат свободу слова

Иван Голунов, журналист из базирующегося в Риге интернет-издания "Медуза", был задержан на основании сфабрикованных доказательств якобы принадлежащих ему наркотиков. Под давлением независимых российских журналистов и их зарубежных коллег уголовное дело против Голунова было прекращено, а журналист был освобожден из-под ареста. Однако подобных случаев с относительно счастливым концом мало, и многие нарушения свободы слова и прессы остаются практически незамеченными за пределами России.
Портал TVNET обобщил ряд причин и недавних примеров того, почему Россия входит в число стран, где свобода слова наиболее ограничена.
По индексу уровня свободы прессы, созданному организацией Репортеры без границ (RSF), в 2019 году Россия занимает 149-е место из 180 стран. Авторы индекса обращают внимание на российские "драконические законы, блокирование веб-сайтов и давление на независимые СМИ", которые значительно возросли после протестов против правительства в 2011 и 2012 годах.
"В настоящее время в заключении находится больше журналистов, чем в любое другое время с распада Советского Союза", - подчеркивает RSF.
В 2019 году продолжается тенденция, что независимым журналистам в России приходится жить в страхе перед арестом, насилием и даже смертью.
Удушение свободы слова законодательством
Одним из способов, как систематически и непосредственно при поддержке государства в России происходит подавление свободы слова, это введение различных ограничивающих законов.
Один из самых последних, подписанный Владимиром Путиным в марте этого года - запрет на проявление неуважения к действующей власти.
Закон привлек внимание российских независимых СМИ и зарубежной прессы, когда уже через месяц был осужден первый преступник, который на своем аккаунте во "Вконтакте" назвал Путина "сказочным дол…" и опубликовал его карикатуру. Он был оштрафован на 30000 рублей (418 евро).
В марте этого года российским парламентом был одобрен запрет на блокировку недостоверных новостей. Закон не распространяется на "традиционные СМИ", у которых есть выданная государством лицензия или сертификат.
Сайтам, к которым относится действие этого закона, должны будут немедленно удалять или блокировать признанные недостоверными новости. Решение о правдивости новостей будет принимать прокуратура, а в худших случаях веб-СМИ будет грозить под закрытие или штраф до 1,5 млн. рублей (20 000 евро).
Наказания предусмотрены за распространение информации, в которой присутствует неуважение к государственной власти и которые "оскорбляют человеческое достоинство и общественную мораль".
В России ограничения свободы слова вводятся уже на протяжении нескольких лет в борьбе с "экстремистской пропагандой".
Например, в 2017 году 228 человек были осуждены за распространение экстремизма в интернете, из которых приблизительно пятая часть были приговорены к тюремному заключению.
Список запрещенных "экстремистских публикаций" постоянно обновляется, и включает в себя также работы историков и публикации представителей оппозиции.
В то время журналист РБК Александр Соколов был приговорен к трем с половиной годам лишения свободы за экстремизм. Соколов отрицал это, говоря, что настоящей причиной является его статья, в которой осуждалось расточительство правительства по поводу строительства нового космического центра.
Преобразование СМИ в машину пропаганды государства
Организация Freedom House оценила свободу и независимость российских СМИ в 0 баллов – что значит то же самое, что полностью несвободные.
Российское правительство владеет непосредственно или через государственные компании всеми сетями национального телевидения, а также ему принадлежат многие радиостанции и печатные СМИ.
Небольшое количество независимых СМИ работают либо в Интернете, либо в зарубежных редакциях (например, базированный в Риге портал "Медуза").
При письме статей на нежелательные темы о влиятельных политиках нужно учитывать возможные репрессии. В прошлом месяце несколько журналистов были уволены из российской газеты "Коммерсант", написав о возможной отставке Валентины Матвиенко, председателя Совета Российской Федерации. В ответ на произвольное увольнение, было объявлено об уходе всего раздела политический новостей.
О том, что происходит за кулисами лояльных Кремлю СМИ, можно только предполагать. Однако в начале года радиостанция "Свобода" взяла интервью у бывшего оператора телеканала "Россия 24". "В первые годы работы я был шокирован цинизмом, с которым люди относились к своей работе. Все они, конечно, понимали, что дезинформируют зрителей", - сказал он.
"Любимой шуткой режиссеров и модераторов была "сейчас твоя очередь лгать". Именно это они говорили корреспондентам перед выходом в эфир".
В интервью были приведены различные примеры, в том числе, как в 2011 году телеканал получил информация о 146% явки избирателей на выборы Государственной Думы. Бывший оператор также рассказал, что ведение линии пропаганды позволяло телевизионным комментаторам вести роскошный образ жизни, в то время как "неправильное" поведение приводило к лишению премий при чрезвычайно скромной базовой зарплате.
Бесконечные аресты журналистов и штрафы для независимых СМИ
В России нападения на журналистов, угрозы и преследования законными путем - это частое явление. Одним из наиболее ярких примеров является антикоррупционный активист Алексей Навальный, который сам, и близкие сотрудники которого регулярно подвергаются 20 или 30 дням административных арестов, иногда несколько раз подряд.
Навальный, регулярно публикующий информацию о богатстве российских чиновников, которое они не могли заработать законным путем, в 2014 году был признан виновным в мошенничестве и мародерстве предприятия Yves Rocher (на основании обвинительного заключения Навальному не позволили баллотироваться на пост президента России в 2018 году).
Навальный должен был провести почти год под домашним арестом, а его брат Олег прошлым летом вышел на свободу после трех с половиной лет колонии общего режима.
Навальный утверждает, что обвинения были сфабрикованы и политически мотивированы. Такое же мнение у Европейского суда по правам человека, который в этом году обязал Россию выплатить Навальному компенсацию в размере почти 23 000 евро.
На момент написания этой статьи - на следующий день после освобождения Голунова - Навальный в очередной раз был арестован.
Галерея: В Москве арестован Алексей навальный
В Москве на пикете в поддержку Голунова были задержаны журналисты: репортеры "Медузы" Илья Жегулев и Андрей Перцев, главный редактор "МБХ медиа" Вероника Куцылло, а также корреспондент "Коммерсанта".
Как сообщает "Медуза", за использование лозунга "Иван Голунов" были составлены протоколы об административных правонарушениях для нескольких участников пикета.
Однако вечером 12 июня полиция решила исправить все эти протоколы – нескольким задержанным позже позвонили из полиции и предложили по почте отправить новый исправленный протокол, согласно информации, доступной для сетевого издания "Открытые медиа".
Физические атаки, преследования и угрозы не редкость. В сентябре прошлого года в Берлине участник панк-группы Pussy Riot и редактор портала "Медиазона" Петр Верзилов были доставлены в больницу с сильным отравлением. Его родственники считают, что это связано с активизмом и выражением взглядов Верзилова.
В апреле 2018 года при подозрительных обстоятельствах в Екатеринбурге умер журналист независимого портала "Новый день" Максим Бородин, который писал о российских наемниках, воюющих в Сирии. Незадолго до роковой ночи Бородин написал, что его дом был окружен силовиками в масках. Он выпал с балкона пятого этажа и умер два дня спустя, так и не приходя в сознание.
В октябре прошлого года угрозу смерти получил журналист "Новой газеты" Денис Коротков – незадолго до опубликованной в газете статьи, в которой был обвинен в заказе убийства и других преступлениях Евгений Пригожин, связанный с российскими наемниками и приближенный к Кремлю "повар Путина".
В июле прошлого года трое российских журналистов были убиты в ЦАР, они готовили публикации о русских наемниках.
Журналисты из кремлевского центра "Досье" считают, что трое журналистов убиты в результате тщательно спланированной операции, и что есть основания полагать, что она связана компанией наемников "Вагнер".
Ограничение свободы слова также происходит в суде в ходе наложения штрафов. В октябре 2018 года московский суд приговорил независимую прессу "Новое время" к штрафу в размере около 290 000 евро за задержку в подаче декларации о финансировании.
Редактор издания Евгений Альбац отмечает, что штраф - это месть за то, что их либеральная радиостанция "Эхо Москвы" провела интервью с Навальным. Необходимую сумму пожертвовали читатели.
Искусство - это тоже угроза
С репрессиями сталкиваются все группы по установлению фактов и формированию общественного мнения - как журналисты, так и активисты и артисты.
Самая известная история ограничения творческого самовыражения в России - это, конечно, частые задержания членов группы Pussy Riot в течение семи лет после выступления в Московском Храме Христа Спасителя.
В прошлом году Россия обязалась исполнить решение Европейского суда по правам человека и выплатить компенсацию трем участницам группы Pussy Riot за нарушения их прав.
Галерея: Суд вынес приговор участницам Pussy Riot
В апреле, после почти двух лет домашнего ареста, был изменен приговор русского режиссера театра и кино Кирилла Серебренникова. Режиссер находился под домашним арестом с августа 2017 года, когда ему было предъявлено обвинение в присвоении 133 миллионов рублей.
Согласно обвинению, Серебренников присвоил деньги, выделенные из государственного бюджета для Московского Гогольского центра на один из театральных проектов. Однако считается, что обвинения политически мотивированы, так как Серебренников открыто критиковал Путина и его политику.
В прошлом году было озвучено, что в России с помощью различных средств - докладов о наркотиках, обвинений в экстремизме и угроз – ведется борьба с кумирами нового "интернет-поколения": рэперами и исполнителями альтернативной музыки.
Несколько молодых музыкантов пожаловались пресс-журналисту AP на усиленное давления со стороны властей, в том числе аресты и отмена концертов.
В ноябре, перед выступлением популярного молодого русского рэпера Хаски, владельцы клуба были предупреждены, что в выступлении присутствуют элементы "экстремизма".
Хаски был задержан, когда после отмены концерта поднялся на крышу машины и попытался провести импровизированный концерт для фанатов - он был арестован на 12 дней за хулиганство. В своей лирике 26-летний Хаски склон обращаться к таким темам, как бедность, коррупция и жестокость полиции.
Будущее - "суверенный интернет"
Россия выступила с идеей создания российской национальной интернет-сети. Официальная цель - защититься от возможности, что другие страны могут попытаться изолировать Россию в интернет-среде.
Критики данной идеи указывают, что это станет еще одним инструментом правительственной цензуры наряду с контролируемыми Кремлем телеканалами и ограничивающими свободу слова законами.
В Интернете все еще действуют оставшиеся независимые российские СМИ, и там активно новое, но выросшее в России двадцатилетнее и тридцатилетнее поколение, для которого предложение государственных телеканалов менее интересно.
Законопроект, озаглавленный "Национальная программа для цифровой экономики", предусматривает, что локальные сети должны обеспечивать обмен всеми данными в пределах России.
В свою очередь исходящий поток данных из России будет направляться через виртуальные "пограничные пункты", которые будут контролироваться российской службой по надзору в сфере связи "Роскомнадзор".
Таким образом, российское правительство фактически сможет контролировать и подвергать цензуре всю зарубежную информацию, а также "отключиться" от глобальной сети.
Подписанный Путиным закон вступит в силу 1 ноября.
Однако это не означает, что ограничение интернета в России не происходит уже сейчас. Российское правительство ввело ограничения для популярного новостного приложения "Телеграм", хотя они и не смогли существенно ограничить использование приложения.
Ограничение свободы слова - систематическое и сознательное
Перечисленные выше случаи в основном охватывают только последние несколько лет, и это не обязательно полный список.
Однако эти примеры показывают, что ограничение свободы слова в России систематическое и сознательное.
Оно включает в себя все три столпа власти: исполнительный, законодательный и судебную власть, и даже неофициальную четвертую власть - средства массовой информации.
Случай с Голуновым показал, что свободу слова возможно защищать, если независимые свободные СМИ способны играть роль сторожевого пса демократии.
Однако в ситуации с Россией, когда крупнейшие СМИ являются продолжением государственной власти, это возможно только с огромной помощью и поддержкой иностранных коллег. И если это удастся, то это не закон, а исключение.
Галерея: Голунов освобожден из-под ареста