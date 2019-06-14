"Сейчас твоя очередь лгать": как в России душат свободу слова

Небольшое количество независимых СМИ работают либо в Интернете, либо в зарубежных редакциях (например, базированный в Риге портал "Медуза").

При письме статей на нежелательные темы о влиятельных политиках нужно учитывать возможные репрессии. В прошлом месяце несколько журналистов были уволены из российской газеты "Коммерсант", написав о возможной отставке Валентины Матвиенко, председателя Совета Российской Федерации. В ответ на произвольное увольнение, было объявлено об уходе всего раздела политический новостей.

О том, что происходит за кулисами лояльных Кремлю СМИ, можно только предполагать. Однако в начале года радиостанция "Свобода" взяла интервью у бывшего оператора телеканала "Россия 24". "В первые годы работы я был шокирован цинизмом, с которым люди относились к своей работе. Все они, конечно, понимали, что дезинформируют зрителей", - сказал он.

"Любимой шуткой режиссеров и модераторов была "сейчас твоя очередь лгать". Именно это они говорили корреспондентам перед выходом в эфир".

В интервью были приведены различные примеры, в том числе, как в 2011 году телеканал получил информация о 146% явки избирателей на выборы Государственной Думы. Бывший оператор также рассказал, что ведение линии пропаганды позволяло телевизионным комментаторам вести роскошный образ жизни, в то время как "неправильное" поведение приводило к лишению премий при чрезвычайно скромной базовой зарплате.

Бесконечные аресты журналистов и штрафы для независимых СМИ

В России нападения на журналистов, угрозы и преследования законными путем - это частое явление. Одним из наиболее ярких примеров является антикоррупционный активист Алексей Навальный, который сам, и близкие сотрудники которого регулярно подвергаются 20 или 30 дням административных арестов, иногда несколько раз подряд.

Навальный, регулярно публикующий информацию о богатстве российских чиновников, которое они не могли заработать законным путем, в 2014 году был признан виновным в мошенничестве и мародерстве предприятия Yves Rocher (на основании обвинительного заключения Навальному не позволили баллотироваться на пост президента России в 2018 году).

Навальный должен был провести почти год под домашним арестом, а его брат Олег прошлым летом вышел на свободу после трех с половиной лет колонии общего режима.

Навальный утверждает, что обвинения были сфабрикованы и политически мотивированы. Такое же мнение у Европейского суда по правам человека, который в этом году обязал Россию выплатить Навальному компенсацию в размере почти 23 000 евро.

На момент написания этой статьи - на следующий день после освобождения Голунова - Навальный в очередной раз был арестован.

Галерея: В Москве арестован Алексей навальный

В Москве на пикете в поддержку Голунова были задержаны журналисты: репортеры "Медузы" Илья Жегулев и Андрей Перцев, главный редактор "МБХ медиа" Вероника Куцылло, а также корреспондент "Коммерсанта".

Как сообщает "Медуза", за использование лозунга "Иван Голунов" были составлены протоколы об административных правонарушениях для нескольких участников пикета.