Пн, 13.01.2020
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Смертный приговор экс-президенту Пакистана Мушаррафу отменен

ФОТО: SCANPIX

Суд в Пакистане признал неконституционным смертный приговор в отношении экс-президента страны Первеза Мушаррафа. Суд отменил приговор, пишет Deutsche Welle.

Коллегия специального суда в Лахоре посчитала, что уголовное дело о госизмене, в рамках которого 76-летний Мушарраф был приговорён к смертной казни, не было подготовлено согласно закону.

"Медуза" пишет, что уголовное дело в отношении Мушаррафа было начато в 2013 году по инициативе правительства Пакистана.

Причиной послужило то, что в 2007 году Мушарраф ввел в стране чрезвычайное положение после того, как суд решил рассмотреть вопрос о легитимности его переизбрания. Тогда президент Пакистана отдал приказ об аресте членов Верховного суда, а также приостановил действие конституции.

С 2016 года Мушарраф проживает в Дубае.

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