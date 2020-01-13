Смертный приговор экс-президенту Пакистана Мушаррафу отменен

Коллегия специального суда в Лахоре посчитала, что уголовное дело о госизмене, в рамках которого 76-летний Мушарраф был приговорён к смертной казни, не было подготовлено согласно закону.

"Медуза" пишет, что уголовное дело в отношении Мушаррафа было начато в 2013 году по инициативе правительства Пакистана.

Причиной послужило то, что в 2007 году Мушарраф ввел в стране чрезвычайное положение после того, как суд решил рассмотреть вопрос о легитимности его переизбрания. Тогда президент Пакистана отдал приказ об аресте членов Верховного суда, а также приостановил действие конституции.