Житель Латвии, подозреваемый в растлении несовершеннолетних, задержан в России

Напомним суть дела: учитель современных танцев, который преподавал детям и подросткам сразу в нескольких рижских школах в Иманте, Золитуде и Плявниеки, обвиняется в растлении несовершеннолетних, склонении их к развратным действиям, хранении детской порнографии и угрозах.

В этом деле более пяти потерпевших - все это девушки из студии современных танцев, написавшие заявления о домогательствах со стороны своего преподавателя.

Последнее заседание суда Рижского района по уголовному делу преподавателя, который обвиняется по нескольким статьям Уголовного закона, состоялось 24 июля прошлого года. Обвиняемый не явился, дело рассмотрено не было.

С тех пор прошло почти пять месяцев. Латвийское радио 4 разбиралось, в чем истинная причина задержки.

Мать одной из девушек рассказала, что более семи лет родители добивались расследования, год назад дело дошло до суда, но снова застопорилось:

"Я задавала вопросы, но мне сказали, что нет никакой информации. Странно! Не вижу ничего скрытного в этом деле.

Моей дочери тогда было 12-13 лет, а сейчас ей уже будет 22", - возмущена она.

По информации одной из потерпевших девушек, учителя уже нет в Латвии:

"Не вызывали вообще, никаких повесток, ничего не происходит! Слышала только, он сбежал в Россию, и его там поймали. Что там дальше будет происходить, мы не знаем. Вот ждем".

Несмотря на серьезные обвинения и улики, учителя выпустили из тюрьмы до суда под подписку о невыезде и полицейский надзор.

Потерпевшим стало известно, что, вопреки постановлению, обвиняемый просто скрылся за пределы Латвии.

"Насколько я понимаю, он объявлен в розыск, и только тогда, когда его найдут, будет назначен день очередного рассмотрения дела", - прокомментировала представитель суда Рижского района Лиепиня.

Помощница новой назначенной на это дело судьи Адамсоне-Стружи Диана Виховака сообщила следующее:

"У суда есть информация, что Андрей С. задержан в российском городе Челябинске, и латвийская Генеральная прокуратура решает вопрос о возможностях его выдачи Латвии.

И на данный момент дело приостановлено, и пока ничего не происходит, слушания возобновят лишь после того, как будет информация о его выдаче или невыдаче Латвии.