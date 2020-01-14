Вт, 14.01.2020
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Сократить число депутатов Сейма до 50: объявлен сбор подписей

Заседание Сейма

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Центральная избирательная комиссия (CVK) зарегистрировала инициативу по сбору подписей за сокращение количества депутатов Сейма со 100 до 50.

Такие изменения внести в Конституцию предложила Партия центра.

В течение года инициативу должна поддержать одна десятая часть избирателей, что составляет около 155 000 человек, тогда предложение о сокращении числа депутатов будет передано на референдум.

Представитель CVK Лаура Захарова сообщила, что сбор подписей будет проводиться в течение 12 месяцев - с 15 января до 14 января 2021 года.

Подписаться под инициативой можно на портале Latvija.lv, в местах сбора подписей в самоуправлениях - в учреждениях по декларированию места жительства, сиротских судах, которые выполняют нотариальные функции, у руководителей волостных или городских администраций, а также у нотариусов.

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