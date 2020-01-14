Сократить число депутатов Сейма до 50: объявлен сбор подписей

Такие изменения внести в Конституцию предложила Партия центра.

В течение года инициативу должна поддержать одна десятая часть избирателей, что составляет около 155 000 человек, тогда предложение о сокращении числа депутатов будет передано на референдум.

Представитель CVK Лаура Захарова сообщила, что сбор подписей будет проводиться в течение 12 месяцев - с 15 января до 14 января 2021 года.