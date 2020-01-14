Сократить число депутатов Сейма до 50: объявлен сбор подписей

Центральная избирательная комиссия (CVK) зарегистрировала инициативу по сбору подписей за сокращение количества депутатов Сейма со 100 до 50.
Такие изменения внести в Конституцию предложила Партия центра.
В течение года инициативу должна поддержать одна десятая часть избирателей, что составляет около 155 000 человек, тогда предложение о сокращении числа депутатов будет передано на референдум.
Представитель CVK Лаура Захарова сообщила, что сбор подписей будет проводиться в течение 12 месяцев - с 15 января до 14 января 2021 года.
Подписаться под инициативой можно на портале Latvija.lv, в местах сбора подписей в самоуправлениях - в учреждениях по декларированию места жительства, сиротских судах, которые выполняют нотариальные функции, у руководителей волостных или городских администраций, а также у нотариусов.