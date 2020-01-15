Что носить знакам Зодиака в 2020 году: "Модный приговор" от Василисы Володиной

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Новый год вступил в свои права, а значит - пришло время найти идеальные модные образы на ближайшие 12 месяцев. Предлагаем фэшн-рекомендации известного российского астролога Василисы Володиной для представителей каждого знака, которые она озвучила в программе "Модный приговор".
Специально для "Модного приговора" Василисой Володиной был составлен прогноз по всем модным тенденциям наступающего года. Прежде чем назвать самые лучшие, трендовые и стильные решения на предстоящие 12 месяцев,
важно отметить, что мы встретили год Белой Металлической Крысы, которая очень требовательна к нарядам и ценит размах.
Поэтому советуем прислушаться к рекомендациям астролога.
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