Ср, 15.01.2020
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Что носить знакам Зодиака в 2020 году: "Модный приговор" от Василисы Володиной

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Знаки Огня: Овен, Лев, Стрелец

ФОТО: скриншот видео

Новый год вступил в свои права, а значит - пришло время найти идеальные модные образы на ближайшие 12 месяцев. Предлагаем фэшн-рекомендации известного российского астролога Василисы Володиной для представителей каждого знака, которые она озвучила в программе "Модный приговор".

Специально для "Модного приговора" Василисой Володиной был составлен прогноз по всем модным тенденциям наступающего года. Прежде чем назвать самые лучшие, трендовые и стильные решения на предстоящие 12 месяцев,

важно отметить, что мы встретили год Белой Металлической Крысы, которая очень требовательна к нарядам и ценит размах.

Поэтому советуем прислушаться к рекомендациям астролога.

Знаки Огня: Овен, Лев, Стрелец

Знаки Воздуха: Близнецы, Весы, Водолей

Знаки Воды: Рак, Скорпион, Рыбы

Знаки Земли: Телец, Дева, Козерог

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Знаки Огня: Овен, Лев, Стрелец

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