Что носить знакам Зодиака в 2020 году: "Модный приговор" от Василисы Володиной

Новый год вступил в свои права, а значит - пришло время найти идеальные модные образы на ближайшие 12 месяцев. Предлагаем фэшн-рекомендации известного российского астролога Василисы Володиной для представителей каждого знака, которые она озвучила в программе "Модный приговор".