В прошлом году на Центральном рынке было изъято около полумиллиона нелегальных сигарет

В общей сложности в Риге за прошлый год было изъято около 8 млн сигарет, а по всей Латвии - около 52,2 млн нелегальных сигарет, что на 28 млн больше, чем в 2018 году.

Сегодня, 14 января, Шулте вместе с другими должностными лицами, в том числе мэром Риги Олегом Буровым и министром внутренних дел Сандисом Гиргенсом, посетил Центральный рынок, где начались работы по демонтажу киосков на территории, где долгие годы промышляли торговцы нелегальными сигаретами.

Министр внутренних дел признал, что, несмотря на то, что полиция за эти годы оформила тысячи протоколов об административных нарушениях, нелегальный промысел продолжал процветать. Сейчас в Сейм поданы поправки, предусматривающие уголовную ответственность за подобные нарушения, однако министр считает, что политики не торопятся с их утверждением.

Он выразил надежду на то, что депутаты все же поймут серьезность проблемы и быстро примут эти поправки, ведь из-за процветания торговли нелегальными сигаретами бюджет теряет миллионы евро.

Как сообщалось, 21 и 22 ноября прошлого года полиция провела на территории Центрального рынка почти 80 обысков в рамках борьбы с незаконным оборотом акцизных товаров, 12 человек были задержаны, четверо - взяты под стражу.

В соответствии с распоряжением держателя долей капитала АО Rīgas Centrāltirgus (РЦТ) мэра Риги Олега Бурова 28 ноября РЦТ расторгло договор с ООО Tirdzniecības nams Latgales priekšpilsētā, на арендованной которым территории процветала нелегальная торговля.

Сегодня, 14 января, утром на Центральном рынке был начат демонтаж киосков.

Видео с места событий:

Видео: Накануне демонтажа киосков