Демонтаж киосков: видео с Центрального рынка

В организованной прямо на Центральном рынке пресс-конференции приняли участие мэр Риги Олег Буров, министр внутренних дел Сандис Гиргенс, начальник Управления рижского региона Госполиции Юрис Шулте, начальник Муниципальной полиции Юрис Лукасс и другие представители самоуправления и ответственных служб.

Председатель Рижской думы Олег Буров заявил, что, по имеющейся в его распоряжении информации, установленные на территории Рижского центрального рынка киоски уже более 12 лет находятся там незаконно.

Как сообщалось ранее, до полуночи 13 января арендатор Tirdzniecības Nams Latgales Priekšpilsētā должен был освободить территорию Рижского центрального рынка от киосков и другого движимого имущества, а также привести ее в порядок. Сделано это не было, в чем лично убедился мэр Риги Олег Буров, прибывший сюда, когда на улице уже стемнело.

В соответствии с распоряжением держателя долей капитала, мэра Риги Олега Бурова, Рижский Центральный рынок расторг договор аренды с ООО Tirdzniecības Nams Latgales Priekšpilsētā.

Это произошло после того, как 21 и 22 ноября полиция провела на территории Центрального рынка почти 80 обысков в рамках борьбы с незаконным оборотом акцизных товаров, несколько человек были задержаны.

В свою очередь арендатор территории Рижского центрального рынка ООО Tirdzniecības Nams Latgales Priekšpilsētā заявил, что не планирует демонтировать киоски на торговой площади на улице Гоголя и рассматривает возможность обращения в суд, если представители департамента собственности Рижской думы начнут демонтаж самостоятельно, так как считает, что выполнял все свои обязанности, сообщил член правления компании Армандс Вейнбергс.

Видео: Накануне демонтажа киосков