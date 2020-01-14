Таинственные благодетели шесть лет оставляли в английской деревне пачки денег

Пачку денег, в которой всегда было две тысячи фунтов банкнотами по 20 фунтов, всегда оставляли на тротуаре на видном месте.

Действия неизвестных благодетелей долгое время запутывали жителей деревни. Сейчас полиции удалось выяснить, кто это делал.

Как информирует полиция, оба таинственных благодетеля по-прежнему хотят остаться анонимными.

Свои действия они объяснили тем, что у них вдруг появились деньги, поэтому они решили ими поделиться.

Деньги они специально оставляли на видных местах, главным образом там, где живут наименее обеспеченные жители деревни.

С 2014 года благодетели оставляли деньги на улицах деревни более десяти раз.

Жители Блэкхолл Кольери очень честные, поэтому все найденные деньги они передали полиции - всего 26 тысяч фунтов стерлингов.

Согласно законам Великобритании, у нашедших деньги есть права на них претендовать, если владельца невозможно выяснить или же он отказался принять деньги обратно.

Все пачки денег полиция Блэкхолл Кольери вернула нашедшим их.

Стражи порядка удовлетворены, что дело наконец разрешилось, и что в нем не было преступных деяний.