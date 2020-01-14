NYT: ГРУ нацелилось на Джо Байдена

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
В этом выпуске:
- Официальный Тегеран объявил об аресте причастных к крушению украинского "Боинга". В то же время в стране продолжаются антиправительственные митинги.
- Российские хакеры взломали серверы компании "Бурисма" с которой связывают семью Байдена. За этой атакой стоит российская разведка, - пишет Нью-Йорк Таймс.
- В Украине судят бывших бойцов спецподразделения "Беркут", которых в рамках обмена передали сепаратистам на Донбассе. Беркутовцев обвиняют в расстреле людей на Майдане в 2014-м.
Видео: ГЛАВНОЕ | 14.01.2020
Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.