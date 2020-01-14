Медики призвали запретить торговлю алкоголем и сигаретами во время школьного Праздника песни

Авторы письма, адресованного Сейму, Кабинету министров и Рижской думе, просят, чтобы во время XII Латвийского школьного молодежного праздника песни и танца в Риге и прилегающих самоуправлениях был установлен запрет на торговлю табачными и никотиновыми изделиями и алкоголем, а торговля алкоголем в разливном виде в кафе и ресторанах была ограничена с 16 до 23 часов.

В письме указано, что подобные запреты в мире вводятся регулярно - во время Олимпиады, значимых спортивных и культурных мероприятий многие страны закрывают игорные залы и алкогольные магазины.

В письме также фигурирует предложение во время праздника полностью запретить курение и употребление алкоголя в местах проведения мероприятий, в том числе в Межапарке, на территории вокруг Межапарка и стадиона Даугава, а также на Луцавсале во время заключительного мероприятия праздника.

Кроме того, с целью повысить безопасность на улицах Риги, авторы призывают ответственные структуры снизить максимальную скорость движения в этот период до 40 километров в час.

В прошлый раз мероприятие такого вида прошло в 2015 году и останется в истории "эпидемией обмороков" на эстраде Праздника песни, с отмененным и возобновленным праздничным шествием, в котором часть людей не участвовала, а также с обширным употреблением школьниками алкоголя, указали авторы письма.

Прошлый Школьный молодежный праздник песни и танца отметился и тем, что сотрудники Министерства образования невнимательно слушали или даже полностью игнорировали советы медиков, в результате чего множеству детей потребовалась медицинская помощь в Детской клинической университетской больнице.

Ссылаясь на данные о потреблении школьниками алкоголя за 2014 годы, авторы выражают опасения по поводу относительно большого количества школьников, которые в течение года два или более раз напивались.

В исследовании указано, что среди 15-летних школьников пьяными многократно бывали 30,5% мальчиков и 25,6% девочек.