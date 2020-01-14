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Лавины, наводнения, снегопады: в Пакистане и Афганистане погибли 110 человек

Афганистан. 14 января 2020 года

ФОТО: AP/Scanpix

В течение последних дней в Пакистане и Афганистане в результате эстремальной зимней погоды, а также в лавинах и наводнениях погибли более 110 человек. При этом ответственные службы с трудом могут добраться до людей, которых метель отрезала от внешнего мира, сообщает AFP.

В Пакистане погибли минимум 75 человек, 64 ранены, кроме того, большинство несколько пропали без вести, в свою очередь в Афганистане погибли еще 39 человек.

Как свидетельствуют прогнозы, суровая погода продолжится.

В Пакистане сильнее всего пострадал регион Кашмир, где погибли 55 человек, а десять пропали без вести.

В Кашмире в долине Нилам из-за снега сошли несколько лавин, одна из которых убила 19 человек.

В провинции Белуджистан экстремальные погодные условия, привели к гибели 20 человек.

В Афганистане пострадали или полностью были разрушены 300 домов.

"Волна холода, сильные снегопады и ливни, которые начались две недели назад, вызвали разрушения", - заявило должностное лицо Национальной службы по ликвидации посредствий катастрофы.

В Херате в результате обрушения крыши дома погибли семь членов одной семьи.

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