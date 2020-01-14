Лавины, наводнения, снегопады: в Пакистане и Афганистане погибли 110 человек

В течение последних дней в Пакистане и Афганистане в результате эстремальной зимней погоды, а также в лавинах и наводнениях погибли более 110 человек. При этом ответственные службы с трудом могут добраться до людей, которых метель отрезала от внешнего мира, сообщает AFP.