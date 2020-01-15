Информационный телефон Rīgas satiksme станет платным

В связи с этим, изменится и сам информационный номер - с февраля он будет 20361862. В дальнейшем номер будет доступен и для гостей города, приезжающих в Ригу из других стран. Номер телефона, как и ранее, будет работать круглосуточно.

До февраля с предприятием еще возможно связаться по бесплатному телефону 80001919.

На предприятии считают, что, принимая во внимание тот факт, что уже сейчас большинство операторов предлагают тарифные планы с безлимитным количеством звонков, звонок на информационный номер 20361862 большей части клиентов Rīgas satiksme дополнительных расходов не создаст.

По словам представителей Rīgas satiksme, изменения запланированы, чтобы сделать эффективнее расходы предприятия и сэкономить финансовые средства.

На предприятии отмечают, что примерно в 95% случаев клиенты задают по информационному телефону вопросы о маршрутах общественного транспорта, а также времени прихода и отправления на остановках. "Однако уже сейчас такую информацию можно получить как на табличках на остановках, так и на сайте предприятия и в соцсетях", - заявили представители Rīgas satiksme.