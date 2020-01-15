К 2027 году Латвия хочет вернуть 8000 соотечественников

В последние четыре года сократилось число реэмигрантов и немного увеличился уровень иммиграции. Об этом за заседании парламентской комиссии по вопросам гражданства, миграции и сплочения общества сообщил представитель Министерства регионального развития и окружающей среды (VARAM) Давис Мелналкснис.

И представители VARAM, и депутат Раймонд Бергманис (СЗК) указали, что людям, которые возвращаются в Латвию, нужно быть уверенными, что у детей будет место в садике и школе. Также среди проблем упомянуто то, что банки не выдают кредитов самоуправлениям на реализацию проектов инфраструктуры.

Среди проблем депутат Дагмара Бейтнере-ла-Галла (JKP) указала то, что один из банков позволяет использовать интерне-банк только с зарегистрированными в странах Балтии номерами телефонов.

VARAM отмечает, что региональные мероприятия по возвращению соотечественников подразумевают пять координаторов в регионах, пособие по возвращению на хозяйственную деятельность и другие.