Ср, 15.01.2020
Почему я торгую именно на рынке? Я здесь уже с 90-х годов. Рынок притягивает. Если открыть какой-то "эко-шмеко" магазинчик, то туда сложно привлекать людей - на рынке их значительно больше! Раймонд, работник Рижского центрального рынка
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К 2027 году Латвия хочет вернуть 8000 соотечественников

ФОТО: Ieva Čīka/LETA

При помощи различных региональных мероприятий в Латвию к 2027 году планируется вернуть 8000 реэмигрантов. А также содействовать тому, чтобы вернувшиеся на родину создали 140 предприятий.  

В последние четыре года сократилось число реэмигрантов и немного увеличился уровень иммиграции. Об этом за заседании парламентской комиссии по вопросам гражданства, миграции и сплочения общества сообщил представитель Министерства регионального развития и окружающей среды (VARAM)  Давис Мелналкснис. 

И представители VARAM, и депутат Раймонд Бергманис (СЗК) указали, что людям, которые возвращаются в Латвию, нужно быть уверенными, что у детей будет место в садике и школе. Также среди проблем упомянуто то, что банки не выдают кредитов самоуправлениям на реализацию проектов инфраструктуры. 

Среди проблем депутат Дагмара Бейтнере-ла-Галла (JKP) указала то, что один из банков позволяет использовать интерне-банк только с зарегистрированными в странах Балтии номерами телефонов. 

VARAM отмечает, что региональные мероприятия по возвращению соотечественников подразумевают пять координаторов в регионах, пособие по возвращению на хозяйственную деятельность и другие. 

Ранее TVNET публиковал мнение молодой семьи, которая скоро вернется в Латвию. Молодые люди указали на ряд проблем, среди которых - отсутствие понятной информации о разных бытовых вещах, например, как встать на очередь в детский сад.

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