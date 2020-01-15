Утренняя сказка: самое простое и вкусное блюдо на завтрак из трех ингредиентов
"Хотите узнать рецепт действительно вкусного и простого блюда из минимума ингредиентов? Тогда это видео для вас! Мы приготовили очень простое блюдо из картошки, морковки и яиц. Лучше всего подавать его с гренкой и свежими овощами", - обратились к своим подписчикам авторы кулинарного канала Webspoon.ru на YouTube.
Нам этот рецепт понравился, а потому с удовольствием делимся!
Ингредиенты: картофель - 250 г, морковь - 100 г, яйца - 3 шт.
Приготовление:
1. Морковь и картофель почистите и натрите на терке для корейской моркови.
2. Вскипятите воду и проварите морковь с картофелем до готовности. В зависимости от сорта это может занять от 5 до 10 минут.
3. Сцедите всю воду, добавьте белки 3 яиц, соль и перец. Хорошо перемешайте.
4. Из получившейся массы сформируйте 3 лепешки на сковороде и по центру каждой сделайте выемку. В каждую выемку положите желток. Жарьте по 5 минут с каждой стороны на средне-слабом огне.
Процесс приготовления во всех подробностях смотрите на видео!