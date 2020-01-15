Ср, 15.01.2020
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Утренняя сказка: самое простое и вкусное блюдо на завтрак из трех ингредиентов
Видеорецепт

ФОТО: скриншот видео

"Хотите узнать рецепт действительно вкусного и простого блюда из минимума ингредиентов? Тогда это видео для вас! Мы приготовили очень простое блюдо из картошки, морковки и яиц. Лучше всего подавать его с гренкой и свежими овощами", - обратились к своим подписчикам авторы кулинарного канала Webspoon.ru на YouTube.

Нам этот рецепт понравился, а потому с удовольствием делимся!

Ингредиенты: картофель - 250 г, морковь - 100 г, яйца - 3 шт.

Приготовление:

1. Морковь и картофель почистите и натрите на терке для корейской моркови.

2. Вскипятите воду и проварите морковь с картофелем до готовности. В зависимости от сорта это может занять от 5 до 10 минут.

3. Сцедите всю воду, добавьте белки 3 яиц, соль и перец. Хорошо перемешайте.

4. Из получившейся массы сформируйте 3 лепешки на сковороде и по центру каждой сделайте выемку. В каждую выемку положите желток. Жарьте по 5 минут с каждой стороны на средне-слабом огне.

 Процесс приготовления во всех подробностях смотрите на видео!

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