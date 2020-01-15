Утренняя сказка: самое простое и вкусное блюдо на завтрак из трех ингредиентов

"Хотите узнать рецепт действительно вкусного и простого блюда из минимума ингредиентов? Тогда это видео для вас! Мы приготовили очень простое блюдо из картошки, морковки и яиц. Лучше всего подавать его с гренкой и свежими овощами", - обратились к своим подписчикам авторы кулинарного канала Webspoon.ru на YouTube.