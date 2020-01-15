В Риге выступит самый самобытный комик России, звезда "Что было дальше?" - Артур Чапарян

Артур Чапарян - один из самых необычных и самобытных комиков России. Он имеет свой неповторимый и легко узнаваемый стиль юмора. В частности, Артур не боится жёстко говорить на тему отношений, не держится в стезе классического юмора. Его отличает особенная харизма и подача.

Артур является участником и продюсером шоу "22 комика" на ТНТ 4, а также участником первого сезона YouTube шоу "Что было дальше?". Также Артур был резидентом "Stand Up" на ТНТ и выступал в передаче "Вечерний Ургант" на Первом канале.

Впервые он посетит Ригу со своей самой свежей и актуальной программой.

На разогреве у именитого гостя, как всегда, выступят лучшие резиденты Riga Stand Up со своим лучшим новым материалом.

Концерт состоится 7 марта в 19:00 в Splendid Palace. Билеты в продаже в кассах и на сайте www.bilesuserviss.lv