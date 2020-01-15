Ср, 15.01.2020
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Путин начал транзит власти

ФОТО: SCANPIX

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске:

  • Владимир Путин предложил изменить Конституцию. О планирующихся реформах президент России рассказал в послании Федеральному собранию.
  • Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства. Путин внес кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на должность премьера.
  • Эксперты отмечают социальную направленность послания Путина. Удастся ли властям перезапустить экономику и сбить нарастающую протестную волну?

Видео: ГЛАВНОЕ | 15.01.2020

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

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