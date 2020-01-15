Путин начал транзит власти

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
В этом выпуске:
- Владимир Путин предложил изменить Конституцию. О планирующихся реформах президент России рассказал в послании Федеральному собранию.
- Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства. Путин внес кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на должность премьера.
- Эксперты отмечают социальную направленность послания Путина. Удастся ли властям перезапустить экономику и сбить нарастающую протестную волну?
Видео: ГЛАВНОЕ | 15.01.2020
Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.