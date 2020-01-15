Полиция Вильнюса разыскивает возможных похитителей девочки

Как сообщают литовские СМИ, некий мужчина сообщил полиции, что к нему подошли два мальчика примерно того же возраста, которые рассказали о похищении своей подруги.

Вскоре после этого полиция Литвы распространила сообщение, в котором говорится, что в одном из автомобилей неизвестной марки серебристого или золотистого цвета с желтыми иностранными номерами может находиться девочка.

Полиция просит сообщать о подозрительных лицах и автомобилях по номеру телефона 112. По этому номеру просят звонить и тех родителей, которые не знают местонахождения своего ребенка, но пока что данной информации не было получено.

В городе проверяют все автомобили, которые похожи на описанные мальчиками. По всему городу размещены ограничительные знаки, проверяют записи с камер видеонаблюдения.

На случившееся сразу же отреагировали и водители - в социальной сети Facebook уже создана группа, в которой призывают водителей принять участие в поисках.