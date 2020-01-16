Кариньш едет к Лукашенко

Во время визита премьер-министр встретится также со своим белорусским коллегой Сергеем Румасом, чтобы обсудить двустороннее сотрудничество в сфере защиты окружающей среды, транспорта, логистики и актуальную ситуацию в регионе.

Также Кариньш примет участие в заседании по организации чемпионата мира по хоккею в 2021 году.

"Латвия заинтересована в добрососедских отношениях и более тесном экономическом сотрудничестве с Белоруссией. Совместно организуемый Латвией и Белоруссией чемпионат мира по хоккею в 2021 году - хорошая возможность укрепить отношения между странами", - отметил Кариньш.