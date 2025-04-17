Последние рейтинги: за какие партии готовы проголосовать рижане?

За партию "Латвия на первом месте" готовы проголосовать 11,6% респондентов, за "Прогрессивных" - 8,2%, за Национальное объединение - 7%.

Далее в рейтинге следуют: партия "Новое Единство" - 6,2%, "Стабильности!" - 5,7%, "Согласие" - 5,3%, объединенный список "Суверенная власть"/"Объединение Младолатыши" - 3,9%, список "Честь служить Риге"/Союз зеленых и крестьян (ЧСР/СЗК) - 3,1%, Развитие/За! — 2,5%, Объединенный список - 2,3%, а поддержка остальных партий не достигла отметки в 1%.

По сравнению с предыдущим опросом, проведенным в январе, у большинства партий снизился уровень поддержки.

Если учитывать только тех, кто уже определился с выбором, то рейтинг в апреле составил: у "Латвии на первом месте" - 20%, у "Прогрессивных" - 14,2%, у Национального объединения - 12%, у "Нового Единства" - 10,7%, у "Стабильности!" - 9,8%, у "Согласия" - 9,2%, у "Суверенная власть"/"Объединение Младолатыши" - 6,8%. Три другие партии балансируют на грани преодоления 5%-ного барьера: ЧСР/СЗК - 5,3%, Развитие/За! - 4,3%, Объединенный список - 4%.

В апрельском опросе 30,8% респондентов признались, что им трудно сказать, за какую партию они будут голосовать, а 11% заявили, что не намерены участвовать в выборах. В январе эти показатели составляли соответственно 26,1% и 8,6%.

Муниципальные выборы пройдут в первые выходные июня.