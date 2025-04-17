Главное за 17 апреля Открытие колеса обозрения, что планируют поменять во 2-м пенсионном уровне и самые яркие лица грядущих выборах

Уходящий рабочий день был насыщен важными событиями - готовятся поправки к закону, которые позволят переводить капитал со второго пенсионного уровня на первый, прошла торжественная церемония открытия столичного колеса обозрения, а RUS TVNET рассмотрел самые яркие лица грядущих выборов в Рижскую думу. Об этих и других новостях четверга, 17 апреля, - в подборке RUS TVNET.
Новости Латвии:
Министерство благосостояния планирует внести поправки в Закон о государственных пенсиях, которые позволят гражданам, являющимся участниками государственной накопительной пенсионной схемы, прекратить участие во втором уровне пенсионной системы за пять лет до наступления пенсионного возраста и добавить накопленный капитал к первому уровню.
В четверг, 17 апреля, прошла торжественная церемония открытия комплекса столичного колеса обозрения в парке Узварас в Пардаугаве.
Ставки сделаны, ставок больше нет. 8 апреля был последний день подачи списков для участия в муниципальных выборах 2025 года. Больше всего желающих, разумеется, попасть в столичную думу - 16 списков, 743 кандидата. На одно депутатское место претендуют 12,4 человека! Давайте же рассмотрим самые яркие лица грядущих выборов в Рижскую думу.
Государственное агентство социального страхования (VSAA) в четверг направило официальное требование Пенсионному и социальному фонду России осуществить перевод финансовых средств, необходимых для выплаты пенсий, в полном объеме, сообщили агентству LETA в VSAA.
За рубежом:
На фоне переговоров ЕС и США о тарифах Еврокомиссия не хочет ослаблять свои позиции, включая в 17-й пакет санкций в отношении РФ запрет на импорт сжиженного природного газа, пишет Reuters.
Верховная рада Украины в среду проголосовала за продление военного положения и всеобщей мобилизации еще на три месяца. Против проголосовал только один депутат. По мнению некоторых украинских политиков, это продление подтверждает, что на скорое перемирие в Киеве не рассчитывают.
В российской соцсети "ВКонтакте" (VK) обнаружили аккаунт нового главы МВД Эстонии. Rus.Postimees узнал у Игоря Таро, зачем ему понадобилась регистрация на российском сайте и как он оценивает безопасность такого решения.
Альянс НАТО еще никогда не был таким сильным, как сейчас, отметил в четверг, 17 апреля, на Адажской базе министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.
Бывший президент Сирии Башар Асад перед бегством из страны вывез 500 000 долларов наличными, драгоценности, документы, ноутбуки и жесткие диски с секретной информацией. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники из окружения бывшего сирийского лидера.
Интересное чтиво:
Спустя семнадцать лет в Ригу возвращается колесо обозрения. Пока горожане спорят о цене - семнадцать евро с человека, ровно по евро за каждый год, прожитый без колеса - и строят планы посещения, в комментариях к новостям вспоминают старое колесо в Межапарке - и не одно, как может показаться, а целых два. Вспоминаем, что они оставили в истории Риги, и смотрим на город с высоты межапаркских сосен - в материале TVNET+.
После пятилетнего перерыва титулованная тяжелоатлетка Ребека Ибрагима на этой неделе представляла сборную Латвии, завоевав бронзовую медаль на чемпионате Европы в столице Молдовы Кишиневе. Этот успех позволяет ей претендовать на поддержку Олимпийской сборной Латвии (LOV) на следующий год. После возвращения спортсменки на родину TVNET+ поговорил с ней о ее решении возобновить карьеру и целях на будущее, а также попросил уточнить, намеревалась ли она ранее представлять Катар.
Рэп-группа Singapūras Satīns анонсировала двухдневное празднование в концертном зале Palladium и официально пригласила всех поклонников присоединиться к ним. Только что прошел один праздник - ощутить атмосферу вечернего торжества в среду, 16 апреля, можно в галерее, прикрепленной к статье. Билеты на второй концерт группы в четверг, 17 апреля, уже практически распроданы.
В четверг, 16 апреля, на платформе X был взломан профиль Гинта Зилбалодиса, автора и режиссера анимационного фильма "Поток". В посте он объявил, что покидает эту социальную сеть.
Вы уже соскучились по "тихой охоте" или планируете только в этом году начать изучать богатый мир грибов? Этот тест специально для вас - проверьте, сможете ли вы распознать различные грибы, которые достаточно часто встречаются в наших лесах как весной, так и летом и осенью.
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