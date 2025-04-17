Главное за 17 апреля Открытие колеса обозрения, что планируют поменять во 2-м пенсионном уровне и самые яркие лица грядущих выборах

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​Верховная рада Украины в среду проголосовала за продление военного положения и всеобщей мобилизации еще на три месяца. Против проголосовал только один депутат. По мнению некоторых украинских политиков, это продление подтверждает, что на скорое перемирие в Киеве не рассчитывают.

В российской соцсети "ВКонтакте" (VK) обнаружили аккаунт нового главы МВД Эстонии. Rus.Postimees узнал у Игоря Таро, зачем ему понадобилась регистрация на российском сайте и как он оценивает безопасность такого решения.

Альянс НАТО еще никогда не был таким сильным, как сейчас, отметил в четверг, 17 апреля, на Адажской базе министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

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Бывший президент Сирии Башар Асад перед бегством из страны вывез 500 000 долларов наличными, драгоценности, документы, ноутбуки и жесткие диски с секретной информацией. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники из окружения бывшего сирийского лидера.

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Спустя семнадцать лет в Ригу возвращается колесо обозрения. Пока горожане спорят о цене - семнадцать евро с человека, ровно по евро за каждый год, прожитый без колеса - и строят планы посещения, в комментариях к новостям вспоминают старое колесо в Межапарке - и не одно, как может показаться, а целых два. Вспоминаем, что они оставили в истории Риги, и смотрим на город с высоты межапаркских сосен - в материале TVNET+.