Сейм Латвии попросит Данию не выдавать гражданку Латвии под суд в ЮАР

Проект решения поддержали 92 депутата.

Сейм попросит парламент и правоохранительные органы Дании поддержать латвийские компетентные органы и найти решение, как не выдавать Мисане ЮАР.

Депутат Анда Чакша отметила, что Дания решила выдать Мисане стране, где допускаются нарушения прав человека. "Она боролась за своего ребенка и безопасность, так как столкнулась с насилием. Женщину унижали и избивали, но в тюрьме находится не насильник, а она", - сказала депутат, подчеркнув, что Мисане является гражданкой Латвии, но страна ее не смогла защитить.

Депутат Юлия Степаненко выразила сожаление, что коалиционные политики по этому вопросу не сотрудничали с представителями оппозиции. Она указала, что в результате этого депутаты коалиции допустили ошибку в проекте решения, не включив пункт о том, что Сейм не только просит Данию помочь решить проблему, но и призывает ответственные инстанции усилить сотрудничество с датскими коллегами.

Напомним, вчера у посольства Дании прошел пикет в поддержку Кристине Мисане. Гражданке Латвии грозит тюрьма в Южной Африке за похищение собственного ребёнка. Кристине отрицает обвинения, поскольку считает, что спасала ребёнка от насилия гражданского мужа. В настоящее время женщина находится в заключении в Дании, где суд принял решение выдать её Южной Африке для уголовного преследования. Латвийское министерство юстиции поясняет, что имеет право вмешиваться только после принятия приговора в Южной Африке.