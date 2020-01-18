Сб, 18.01.2020
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ХОЛИВАР. История Рунета. Контркультура: пАдонки, марихуана и Кремль

ХОЛИВАР. ИСТОРИЯ РУНЕТА | №2

ФОТО: TVNET

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет авторский сериал Андрея Лошака "Холивар". В нем опытный российский журналист рассказывает о том, как возник в России интернет, прозванный "Рунетом", и как он со временем менялся.

Во второй серии у рунета - трудный подростковый возраст:  

  • Два московских школьника запускают сайт fuck.ru, на котором можно материться и коверкать слова.
  • Хулиганская шутка дала жизнь целой культуре "падонкофф" - с их языком, мемами и знаменитыми офлайновыми оргиями.
  • Один из основателей теперь живет в Лос-Анджелесе и развивает марихуановый блокчейн, а другой, Константин Рыков, стал одним из первых кремлевских пропагандистов в рунете, потеснив на этом месте Фонд эффективной политики Глеба Павловского.

Контркультура: пАдонки, марихуана и Кремль | ХОЛИВАР. ИСТОРИЯ РУНЕТА | №2

Развитие Рунета отразило все социальные и политические изменения в российском обществе: полная свобода в 90-х годах, бурный рост экономики в нулевых и введение цензуры и запретительных законов в десятые. Последние семь лет государство активно пытается взять Рунет под контроль.

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