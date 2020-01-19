Вс, 19.01.2020
Не хочу говорить, что я - результат последствий аварии, результат чего-то ужасного. Нужно думать о потенциале и возможностях, например, стать спортсменкой, а не жить только в проблемах. Оксана Мастерс, паралимпийская чемпионка

ХОЛИВАР. История Рунета. Поисковики: "Яндекс" vs "Рамблер". Как не делать инвестиции

ХОЛИВАР. ИСТОРИЯ РУНЕТА | №3

ФОТО: TVNET

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет авторский сериал Андрея Лошака "Холивар". В нем опытный российский журналист рассказывает о том, как возник в России интернет, прозванный "Рунетом", и как он со временем менялся.

В третьей серии - история создания и конкурентной борьбы Рамблера и Яндекса - двух главных поисковиков рунета конца 90-х – начала нулевых:

  • Как Рамблеру удалось стать самым популярным сайтом рунета и как он все потерял.
  • Поучительная история о том, как надо строить бизнес в рунете и как не надо.

Спойлер: никогда не продавайте контрольный пакет инвесторам, если не хотите похоронить стартап.

Поисковики: @Яндекс vs @Рамблер. Как не делать инвестиции | ХОЛИВАР. ИСТОРИЯ РУНЕТА | №3

Развитие Рунета отразило все социальные и политические изменения в российском обществе: полная свобода в 90-х годах, бурный рост экономики в нулевых и введение цензуры и запретительных законов в десятые. Последние семь лет государство активно пытается взять Рунет под контроль.

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