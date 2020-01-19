ХОЛИВАР. История Рунета. Поисковики: "Яндекс" vs "Рамблер". Как не делать инвестиции

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет авторский сериал Андрея Лошака "Холивар". В нем опытный российский журналист рассказывает о том, как возник в России интернет, прозванный "Рунетом", и как он со временем менялся.
В третьей серии - история создания и конкурентной борьбы Рамблера и Яндекса - двух главных поисковиков рунета конца 90-х – начала нулевых:
- Как Рамблеру удалось стать самым популярным сайтом рунета и как он все потерял.
- Поучительная история о том, как надо строить бизнес в рунете и как не надо.
Спойлер: никогда не продавайте контрольный пакет инвесторам, если не хотите похоронить стартап.
Поисковики: @Яндекс vs @Рамблер. Как не делать инвестиции | ХОЛИВАР. ИСТОРИЯ РУНЕТА | №3
Развитие Рунета отразило все социальные и политические изменения в российском обществе: полная свобода в 90-х годах, бурный рост экономики в нулевых и введение цензуры и запретительных законов в десятые. Последние семь лет государство активно пытается взять Рунет под контроль.