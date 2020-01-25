ХОЛИВАР. История Рунета. Mail.ru: игры, соцсети, Дуров

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет авторский сериал Андрея Лошака "Холивар". В нем опытный российский журналист рассказывает о том, как возник в России интернет, прозванный "Рунетом", и как он со временем менялся.
В четвертой серии:
- Бывший физик и банкир Юрий Мильнер, начав с сайта приколов Фоменко.ру, постепенно скупил в рунете все самое интересное и создал Mail.ru Group.
- Драматичные истории создания и поглощения самых известных активов холдинга: Одноклассников и ВК. Дуров vs Российское государство.
- Одноклассники – самая народная соцсеть России.
- Первые онлайн-игры – и, казалось бы, причем тут Сергей Жуков из группы "Руки вверх"?
- Как Алишер Усманов развивает интернет, скупая акции Фэйсбука.
- И почему Мильнер в конце концов продал все акции mail.ru, уехал в Силиконовую долину и больше не хочет инвестировать в Россию?
Mail.ru: игры, соцсети, Дуров | ХОЛИВАР. ИСТОРИЯ РУНЕТА | №4
Развитие Рунета отразило все социальные и политические изменения в российском обществе: полная свобода в 90-х годах, бурный рост экономики в нулевых и введение цензуры и запретительных законов в десятые. Последние семь лет государство активно пытается взять Рунет под контроль.