ХОЛИВАР. История Рунета. Тролли: ЖЖ, бешеный принтер, Потупчик

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TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет авторский сериал Андрея Лошака "Холивар". В нем опытный российский журналист рассказывает о том, как возник в России интернет, прозванный "Рунетом", и как он со временем менялся.
В пятой серии:
- В 2013 году в России узнали о "фабрике троллей" – организации, распространяющей посты и комментарии, чтобы сформировать определенное общественное мнение.
- Работники "фабрики" создавали аккаунты в социальных сетях для продвижения интересов Кремля.
- "Фабрику" связывают со структурами российского бизнесмена Евгения Пригожина, известного как "повар Путина".
Тролли: ЖЖ, бешеный принтер, Потупчик | ХОЛИВАР. ИСТОРИЯ РУНЕТА | №5
Развитие Рунета отразило все социальные и политические изменения в российском обществе: полная свобода в 90-х годах, бурный рост экономики в нулевых и введение цензуры и запретительных законов в десятые. Последние семь лет государство активно пытается взять Рунет под контроль.