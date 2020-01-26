Вс, 26.01.2020
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ХОЛИВАР. История Рунета. Тролли: ЖЖ, бешеный принтер, Потупчик

ХОЛИВАР. ИСТОРИЯ РУНЕТА | №5

ФОТО: TVNET

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет авторский сериал Андрея Лошака "Холивар". В нем опытный российский журналист рассказывает о том, как возник в России интернет, прозванный "Рунетом", и как он со временем менялся.

В пятой серии:

  • В 2013 году в России узнали о "фабрике троллей" – организации, распространяющей посты и комментарии, чтобы сформировать определенное общественное мнение.
  • Работники "фабрики" создавали аккаунты в социальных сетях для продвижения интересов Кремля.
  • "Фабрику" связывают со структурами российского бизнесмена Евгения Пригожина, известного как "повар Путина".

Тролли: ЖЖ, бешеный принтер, Потупчик | ХОЛИВАР. ИСТОРИЯ РУНЕТА | №5

Развитие Рунета отразило все социальные и политические изменения в российском обществе: полная свобода в 90-х годах, бурный рост экономики в нулевых и введение цензуры и запретительных законов в десятые. Последние семь лет государство активно пытается взять Рунет под контроль.

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